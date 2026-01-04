إعلان

"لا للحرب على فنزويلا".. مظاهرات واسعة في الولايات المتحدة عقب اعتقال مادورو

كتب : مصراوي

12:38 ص 04/01/2026

مظاهرات واسعة في الولايات المتحدة عقب اعتقال مادور

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن احتجاجات واسعة نُظمت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، إذ خرج الأمريكيون إلى الشوارع احتجاجًا على العملية العسكرية التي شنها الرئيس دونالد ترامب في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مشيرًة إلى أنه في الوقت الذي تباينت فيه ردود فعل الفنزويليين، عبّر كثيرون في الولايات المتحدة عن استيائهم من احتمال اندلاع حرب وإراقة دماء بسبب النفط.

وأفادت بأن عشرات الأمريكيين تجمعوا في واشنطن خارج البيت الأبيض، حاملين لافتات كُتب عليها "لا للحرب على فنزويلا"، و"لا دماء من أجل النفط"، و"أوقفوا تدخل الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية"، كما ردد المتظاهرون الأغاني ورفعوا الأعلام الفنزويلية.

وفي ولاية نيويورك تجمعت حشود في ميدان تايمز سكوير خارج مكتب تجنيد الجيش الأمريكي، حاملين لافتات مناهضة للحرب في فنزويلا.

وأيضًا في بوسطن هتفت الحشود "لا مزيد من الدماء من أجل النفط ارفعوا أيديكم عن الأراضي الفنزويلية"، ورفعت لافتات كُتب عليها "فنزويلا ليست هي المشكلة.. الإمبراطورية هي المشكلة" و"لا للحرب على فنزويلا" بينما تحدث النشطاء المحليون ضد الإضراب.

وأشارت الشبكة إلى أن ولاية أتلانتا كذلك شهدت احتجاجات أصغر حجماً، بينما من المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في شيكاغو ولوس أنجلوس في وقت لاحق من هذا المساء.

2_11zon

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الولايات المتحدة نيكولاس مادورو الجيش الأمريكي نيويورك مظاهرات في الولايات المتحدة رئيس فنزويلا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

المغرب

- -
18:00

تنزانيا

جنوب أفريقيا

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

أجواء شديدة البرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة