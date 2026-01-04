وكالات

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن احتجاجات واسعة نُظمت في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، إذ خرج الأمريكيون إلى الشوارع احتجاجًا على العملية العسكرية التي شنها الرئيس دونالد ترامب في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته، مشيرًة إلى أنه في الوقت الذي تباينت فيه ردود فعل الفنزويليين، عبّر كثيرون في الولايات المتحدة عن استيائهم من احتمال اندلاع حرب وإراقة دماء بسبب النفط.

وأفادت بأن عشرات الأمريكيين تجمعوا في واشنطن خارج البيت الأبيض، حاملين لافتات كُتب عليها "لا للحرب على فنزويلا"، و"لا دماء من أجل النفط"، و"أوقفوا تدخل الولايات المتحدة في أمريكا اللاتينية"، كما ردد المتظاهرون الأغاني ورفعوا الأعلام الفنزويلية.

وفي ولاية نيويورك تجمعت حشود في ميدان تايمز سكوير خارج مكتب تجنيد الجيش الأمريكي، حاملين لافتات مناهضة للحرب في فنزويلا.

وأيضًا في بوسطن هتفت الحشود "لا مزيد من الدماء من أجل النفط ارفعوا أيديكم عن الأراضي الفنزويلية"، ورفعت لافتات كُتب عليها "فنزويلا ليست هي المشكلة.. الإمبراطورية هي المشكلة" و"لا للحرب على فنزويلا" بينما تحدث النشطاء المحليون ضد الإضراب.

وأشارت الشبكة إلى أن ولاية أتلانتا كذلك شهدت احتجاجات أصغر حجماً، بينما من المقرر تنظيم المزيد من الاحتجاجات في شيكاغو ولوس أنجلوس في وقت لاحق من هذا المساء.