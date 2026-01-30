إعلان

"كاريسا جونزاليس".. من هي المتحدثة الرسمية باللغة العربية لوزارة الخارجية الأمريكية ؟

كتب-عبدالله محمود:

11:22 م 30/01/2026

كاريسا جونزاليس

خلال الفترة الأخيرة برز اسم "كاريسا جونزاليس" المتحدثة الرسمية باللغة العربية باسم وزارة الخارجية الأمريكية، بعد توليها منصبها إلى جانب عملها مديرة لمركز الإعلام الإقليمي التابع للوزارة في دبي.

وتعد جونزاليس دبلوماسية أمريكية محترفة ذات خبرة طويلة في شؤون الشرق الأوسط، حيث تتولى مهمة إيصال أولويات السياسة الخارجية للولايات المتحدة إلى الجمهور الناطق بالعربية عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وعملت جونزاليس على مدار مسيرتها المهنية التي بدأت قبل 17 عامًا، في عدد من البعثات الدبلوماسية الأمريكية، من بينها اليمن وسلطنة عُمان وقطر والأردن إضافة إلى القدس، كما شغلت مناصب مختلفة في واشنطن وأمريكا اللاتينية.

وفي مجال الدبلوماسية العامة، قادت جونزاليس جهود الاتصال الاستراتيجي بين الوكالات الحكومية الأمريكية، وأشرفت على فرق متخصصة في التواصل والإعلام، خاصة خلال عملها مسؤولة للشؤون العامة في كل من الدوحة والقدس، حيث لعبت دورا محوريا في إدارة الخطاب الإعلامي والتواصل مع الرأي العام.

تحمل كاريسا جونزاليس درجة الماجستير في السياسة العامة، ودرجة البكالوريوس في الشؤون العامة والدولية من جامعة برينستون، مع تركيز أكاديمي على منطقة الشرق الأوسط، كما عملت سابقا كمستشارة في استراتيجيات الأعمال.

وتتقن جونزاليس اللغتين العربية والإسبانية، الأمر الذي يعزز قدرتها على التواصل المباشر مع جماهير متعددة الثقافات.

وخلال فترة زمالتها في مركز دراسات الأمن الدولي، أجرت أبحاثا ركزت على الإعلام الجديد ونظرية الشبكات وسياسات الأمن القومي.

