"2000 مقطع فيديو".. العدل الأمريكية تنشر مزيدا من الوثائق من ملفات جيفري إبستين

كتب : مصراوي

06:40 م 30/01/2026

الملياردير الراحل جيفري إبستين

وكالات:

نشرت وزارة العدل الأمريكية اليوم الجمعة مزيدا من المستندات ومقاطع الفيديو والصور بشأن ملفات رجل الأعمال الأمريكي الراحل جيفري إبستين.

وقالت نائب وزيرة العدل الأمريكية "تود بلانش"، إنهم أفرجوا عن أكثر من 3 ملايين صفحة و2000 مقطع فيديو و180 ألف صورة من ملفات إبستين.

وأضافت نائب وزيرة العدل الأمريكية: "قمنا بعمليات تظليل وإخفاء واسعة في وثائق إبستين لحماية الضحايا".

وأكد نائب وزيرة العدل الأمريكية، "أنه بعد إصدار دفعة اليوم من وثائق إبستين يمثل نهاية لعملية المراجعة".

