نتنياهو يهنئ ترامب على اعتقال مادورو

كتب : مصراوي

11:25 م 03/01/2026

نتنياهو وترامب

(د ب أ)

أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هجوم الولايات المتحدة في فنزويلا واعتقال الرئيس نيكولاس مادورو.

وكتب نتنياهو على منصة إكس اليوم السبت: "تهانينا، أيها الرئيس (دونالد ترامب) على قيادتكم الجريئة والتاريخية بالنيابة عن الحرية والعدالة. وأهنئك على حزمك القاطع والعمل الفذ لجنودك البواسل".

يشار إلى أن مادورو حليف وثيق لإيران، العدو اللدود لإسرئيل.

ولم يذكر نتنياهو إيران صراحة، لكن ينظر في إسرائيل إلى الضربة ضد مادورو باعتبارها متصلة بإيران.

وقبل ساعات من الهجوم على فنزويلا، تدخل ترامب أمس الجمعة في الاحتجاجات في إيران وهدد بالتدخل هناك أيضا.

نتنياهو ترامب اعتقال الرئيس نيكولاس مادورو وزوجته نيكولاس مادورو رئيس الوزراء الإسرائيلي إسرائيل إيران

