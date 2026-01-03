ترامب: مستعدون للعودة إلى فنزويلا إذا لزم الأمر

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم ثانٍ على فنزويلا إذا لزم الأمر - على الرغم من أنه أشار إلى أنه لم يعد من الضروري القيام بذلك بعد أن تمكن أفراد الجيش من القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته في غارة ليلية.

وأوضح ترامب خلال مؤتمر صحفي بمنتجع مارالاجو للحديث عن علية اعتقال مادورو: "كنا مستعدين للقيام بموجة ثانية إذا احتجنا إلى ذلك - لقد افترضنا بالفعل أن الموجة الثانية ستكون ضرورية، ولكن الآن ربما لا تكون كذلك".

وتابع قائلاً: "الموجة الأولى، إن صح التعبير، الهجوم الأول كان ناجحاً للغاية، وربما لسنا مضطرين للقيام بموجة ثانية، لكننا مستعدون للقيام بموجة ثانية، موجة أكبر بكثير في الواقع".

كرر الرئيس تصريحاته بأن العملية التي نُفذت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت، والتي شهدت قيام قوات أمريكية خاصة بسحب مادورو وزوجته، كانت عملية "دقيقة للغاية".

وأضاف أن العمليات العسكرية اللاحقة في فنزويلا لا تزال في مرحلة التخطيط، لكن الإدارة "ربما لن تضطر إلى القيام بها".