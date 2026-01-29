"الخطة الكبرى".. ترامب يتلقى خيارات الهجوم المحتملة على إيران

تلقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم الخميس، خيارات الهجوم المحتملة التي وضعها البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" بشكل مشترك، تحت اسم "الخطة الكبرى"، وفق صحيفة وول ستريت جورنال.

وبحسب تقرير وول ستريت جورنال، من المقرر أن تشن الولايات المتحدة هجومها على منشآت النظام والحرس الثوري الإسلامي في حملة تفجيرات واسعة النطاق.

وأوضح مسؤولين أمريكيين لصحيفة وول ستريت، أن الخيارات المطروحة أمام ترامب تشمل حملة قصف واسعة على منشآت النظام الإيراني والحرس الثوري.

وأكد المسؤولين الأمريكيين، أن من الخيارات ضرب أهداف رمزية وتصعيد القصف إن لم تنه إيران برنامجها النووي.

ولفت المسؤولين الأمريكيين، إلى أن من خيارات البيت الأبيض شن هجمات إلكترونية على البنوك الإيرانية أو تشديد العقوبات.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مسؤول بارز في البيت الأبيض، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اقترح على ترامب إجراء محادثات ثلاثية تشمل الرئيسين ونظيرهما الإيراني.

وفي السياق ذاته، أكدت القناة 12 العبرية، أن التقديرات تشير في إسرائيل إلى أن ترامب يريد ضرب أهداف بإيران مثل أسلحة نووية وصواريخ باليستية.

وذكر موقع يسرائيل هيوم، أن الولايات المتحدة أعدت بالتعاون مع إسرائيل قائمة بالأهداف لشن هجوم على إيران.