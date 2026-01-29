إعلان

بينهم شقيق حميدتي.. الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على 5 من قادة ميليشيا الدعم السريع

كتب : مصراوي

06:32 م 29/01/2026

الاتحاد الأوروبي

وكالات

أعلن الاتحاد الأوروبي في بيان الخميس، فرض عقوبات أوروبية على عدد من قادة ميليشيا الدعم السريع من بينهم الفاتح عبد الله إدريس، المعروف بـ"أبو لولو" وحمدان دقلو موسى شقيق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع في السودان، على خلفية ارتكابهم جرائم خطيرة في السودان.

كذلك، طالت العقوبات الأوروبية 5 أفراد من ميليشيا الدعم السريع المتورطين أيضًا في جرائم حرب في السودان.

فيما فرضت عقوبات أوروبية على قائدين في المقاومة الشعبية الموالية للجيش السوداني وذلك في إطار المساعي الدولية لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات الجسيمة بالسودان.

وفي أكتوبر 2024، فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات على القوني حمدان دقلو "لتورطه في شراء الأسلحة وغيرها من المعدات العسكرية التي مكّنت ميليشيا الدعم السريع من تنفيذ عملياتها الجارية في السودان، بما في ذلك هجومها على الفاشر"، بحسب بيان الوزارة.

أما "أبو لولو"، ففي أكتوبر 2025 أعلنت ميليشيا الدعم السريع في السودان، القبض عليه في مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد اتهامه بارتكاب انتهاكات جسيمة ضد مدنيين خلال المعارك التي شهدتها المدينة.

وانتشر اسم "أبو لولو" بشكل واسع إبان سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر مركز ولاية شمال دارفور، غرب السودان وانسحاب الجيش من المدينة، إذ نشر بنفسه فيديوهات إلى جانب عناصر من الدعم السريع يستجوبون أسرى مكبلين.

كما ظهر في أحد المقاطع يطلق النار على مدنيين أيضاً في الفاشر.

يذكر أنه عقب سيطرة ميليشيا الدعم السريع على الفاشر، آخر المعاقل الرئيسية للجيش السوداني في دارفور، أفادت الأمم المتحدة بوقوع مجازر وعمليات اغتصاب ونهب ونزوح جماعي للسكان.

كما وصفت شهادات عديدة، مدعومة بمقاطع مصورة نشرتها ميليشيا الدعم على مواقع التواصل الاجتماعي، "فظائع في المدينة التي انقطعت عنها الاتصالات بالكامل"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

من جهتها، اتهمت الحكومة السودانية ميليشيا الدعم بقتل ألفي مدني. في حين نفت قوات ميليشيا الدعم السريع حصول جرائم حرب، إلا أنها أقرت بوقوع بعض التجاوزات.

وأسفر النزاع الذي اندلع في السودان منتصف أبريل 2023، عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وأدى إلى نزوح نحو 12 مليون شخص متسبباً بأكبر أزمتي نزوح وجوع في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

