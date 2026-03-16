قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة نفذت آلاف الضربات العسكرية خلال الحرب الجارية، مشيراً إلى أن القوات الأمريكية استهدفت نحو 7 آلاف هدف وأغرقت أكثر من 100 سفينة حتى الآن.

وأضاف ترامب، خلال تصريحات أدلى بها قبل مأدبة غداء في مركز كينيدي، أن الضربات الأمريكية أدت إلى "تدمير" القدرات العسكرية الإيرانية، مؤكداً أن سلاحي الجو والبحرية الإيرانيين تعرضا لخسائر كبيرة، كما تم القضاء على عدد من قادتهم وتدمير منظومات الدفاع الجوي المضادة للطائرات.

وأوضح أن الولايات المتحدة وإسرائيل تنفذان حالياً عمليات قال إنها "كان ينبغي القيام بها منذ سنوات".

وأشار ترامب إلى أن القوات الأمريكية استهدفت، الاثنين، ثلاثة مصانع داخل إيران تُستخدم في تصنيع الطائرات المسيّرة والصواريخ.

كما تطرق إلى الضربات التي استهدفت جزيرة خرج النفطية الأسبوع الماضي، مؤكداً أن معظم المنشآت في الجزيرة دُمّرت باستثناء خطوط الأنابيب التي تُخزن فيها النفط، مضيفاً أن تدمير البنية النفطية بالكامل "لن يستغرق سوى دقائق" إذا تقرر استهدافها.