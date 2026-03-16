بزشكيان: يجب وقف استخدام القواعد الأمريكية في المنطقة ضد إيران

كتب : عبدالله محمود

08:19 م 16/03/2026

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين، أن طهران لم تبدأ الحرب وأن الدفاع عن النفس ضد الغزو الأمريكي الإسرائيلي حق طبيعي ونحن بارعون فيه.
وقال بزشكيان، إنه يجب وقف استخدام القواعد الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، ضد إيران بهدف زعزعة العلاقات مع جيراننا.
وأَضاف بزشكيان، أنه لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة مع تجاهل الغزو الإسرائيلي الأمريكي لبلادنا، مؤكدًا أن "إيران لن تستسلم للمتنمرين ونتوقع من المجتمع الدولي إدانة الغزو وإقناع المعتدين باحترام القانون الدولي".
وأشار بزشكيان إلى أن الحديث عن إنهاء الحرب لا معنى له ما لم نضمن ألا تتكرر الهجمات على أرضنا في المستقبل، قائلا: "لا معنى للحديث عن إنهاء الحرب ما لم نضمن عدم تكرار الهجوم علينا مستقبلا".

