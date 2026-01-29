قالت وكالة "فرانس برس" نقلا عن مسؤول تركي، الخميس، إن تركيا تعتزم اتخاذ إجراءات لتعزيز الأمن على حدودها إذا ما هاجمت الولايات المتحدة إيران بشكل يؤدي إلى "سقوط النظام" في طهران.

وصرح المسؤول التركي، بأنه في حال هاجمت أمريكا إيران وسقط النظام، فإن أنقرة تخطط لاتخاذ إجراءات إضافية لتعزيز أمن الحدود".

وفي حين يتشارك البلدان حدودا يتجاوز طولها 500 كيلومتر، بنت أنقرة جدارا على نحو 380 كيلومترا منها، فإن المسؤول التركي اعتبر تلك التحصينات الحالية "غير كافية" لمواجهة تداعيات انهيار محتمل.

وفي أثناء ذلك، كشفت صحيفة "حريّت" التركية، في وقت سابق اليوم، أن الرئيس رجب طيب أردوغان قدم مقترحا لعقد اجتماع ثلاثي رفيع المستوى يضم إيران والولايات المتحدة وتركيا، لبحث الملفات العالقة بين طهران وواشنطن عبر المسار الدبلوماسي وتجنب التصعيد العسكري.

وأفادت الصحيفة، بأن هناك زيارة مرتقبة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى أنقرة، حيث من المقرر أن يلتقي بنظيره التركي هاكان فيدان.

ووُصف هذا اللقاء بـ"المهم"، إذ قد يمهد لترتيبات دبلوماسية أوسع تتعلق بالمبادرة التركية للوساطة.