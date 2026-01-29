إعلان

فرنسا: سنفرض اليوم عقوبات على مسؤولين إيرانيين متورطين بانتهاكات ضد المدنيين

كتب : محمود الطوخي

10:28 ص 29/01/2026

جان نويل بارو

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، إن باريس ستفرض اليوم عقوبات على مسؤولين عن انتهاكات في حق الشعب الإيراني.

وأكد بارو خلال اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل، أن فرنسا تدعم وضع الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

ورجّحت مسؤولة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أن يقرر الاتحاد اليوم إدراج "الحرس الثوري الإيراني" على قائمته لـ"المنظمات الإرهابية"، وذلك قبيل بدء اجتماع لوزراء خارجية دول التكتل في بروكسل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن كالاس قولها: "عندما يتصرف طرف كإرهابي، عليه أن يتوقع أن يُعامل كإرهابي".

وأشارت كالاس، إلى هذا التصنيف لن يغلق الباب أمام الدبلوماسية تماما، موضحة: "أتوقع أن تظل القنوات الدبلوماسية مفتوحة مع إيران حتى بعد الإدراج".

جان نويل بارو عقوبات على مسؤولين إيرانيين إيران

