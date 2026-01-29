إعلان

تحذير فلسطيني من توقف العمل الإنساني بسبب الحملة الإسرائيلية على مؤسسات "الأونروا"

كتب : مصراوي

10:07 ص 29/01/2026

حسين الشيخ

رام الله- (د ب أ)

قال نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، اليوم الخميس، إن "الحملة الإسرائيلية المسعورة على مؤسسات وكالة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في فلسطين تهدد بوقف العمل الإنساني لهذه المؤسسات تجاه قطاعات واسعة من الشعب الفلسطيني".

وثمن الشيخ، في تصريح اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، مواقف العديد من دول العالم التي أدانت هذه الحملة، وطالبت إسرائيل بوقف إجراءاتها فورا.

وطالب الشيخ بقية الدول بـ "اتخاذ مواقف وإجراءات صارمة تجاه الحكومة الإسرائيلية التي تستمر في إجراءاتها الاحتلالية من هدم وتدمير وإرهاب المستوطنين ومصادرة الأموال والاستمرار بالاستيطان والاستيلاء على الأراضي وتعذيب الأسرى، في تحد صارخ للأعراف والقوانين الدولية وقرارات الشرعية الدولية والهيئات والمنظمات الإنسانية والحقوقية".

وأضاف أنه "على العالم أن يصرخ في وجه حكومة الاحتلال كفى، لا مجاملة ومحاباة لهذا الاحتلال".

حسين الشيخ نائب الرئيس الفلسطيني الحملة الإسرائيلية على الأونروا الأونروا

