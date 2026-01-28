وزير خارجية أوكرانيا: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي



وكالات

قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها، إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول القضايا الحساسة في إطار الجهود الرامية إلى إنهاء حرب روسيا.

وأوضح سيبيها، أن أكثر القضايا حساسية في البحث عن تسوية سلمية لم تحسم بعد، وتشمل المسائل الإقليمية ومحطة زابوريجيا النووية التي تحتلها روسيا، مضيفا أن زيلينسكي مستعد للقاء بوتين من أجل حل هذه القضايا.

وتطالب روسيا بتنازلات عن أراض من أوكرانيا كشرط لوقف إطلاق النار، ولاسيما انسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوجانسك.

وتعد محطة زابوريجيا، وهي أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، تحت سيطرة القوات الروسية منذ مارس 2022، بعد وقت قصير من اندلاع الحرب.

كان زيلينسكي دعا مرارا في السابق إلى عقد لقاء مع الرئيس الروسي، في حين تبدي موسكو تحفظا مستمرا على ذلك.

وفي نهاية الأسبوع، عقد مفاوضون من أوكرانيا وروسيا محادثات مباشرة للمرة الأولى منذ أشهر في دولة الإمارات العربية المتحدة بوساطة من الولايات المتحدة.

وفي كييف، قال وزير الطاقة دينيس شميهال، إن 710 آلاف من السكان لا يزالون بدون كهرباء في أعقاب هجوم موسكو على العاصمة الأسبوع الماضي.

أدت ضربات جوية روسية ليل الثلاثاء إلى مقتل 3 أشخاص في أوكرانيا من بينهم اثنان في محيط العاصمة، وفق ما أعلنت السلطات العسكرية صباح الأربعاء.

وقال ميكولا كالاشنيك، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لكييف: "في بلدة بيلوجورودسكا، لقي 2 من أبناء وطننا، رجل وامرأة، مصرعهما جراء الهجوم"، مضيفا أن 4 أشخاص آخرين أصيبوا وجرى إسعافهم.

وقتل رجل في السادسة والأربعين وجرح 5 آخرون في منطقة دنيبروبيروفسك وسط، بحسب السلطات المحلية، وفقا للغد.