ترامب يصف المتظاهرين ضده بالمتمردين المأجورين والحمقى والمجانين

كتب : مصراوي

08:57 ص 28/01/2026

ترامب

وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال زيارة إلى ولاية أيوا، بحدة المتظاهرين ضده، واصفا إياهم بالمتمردين المأجورين والحمقى.

ونقل المكتب الصحفي التابع للبيت الأبيض عن الرئيس الأمريكي قوله: "أنتم تعلمون أنهم محرضون مدفوع لهم وفي الحقيقية في بعض الحالات، هم متمردون مدفوع لهم".

وأشار المكتب إلى أن ترامب وصف المتظاهرين أيضا بالحمقى والمجانين.

يذكر أن ولاية مينيابولوس تشهد توترا كبيرا واحتجاجات، حيث شهدت المدينة حادثة إطلاق النار خلال عملية لإنفاذ قوانين الهجرة صباح يوم السبت، عندما أطلق عنصر من دورية الحدود النار وأردى أليكس بريتي، البالغ من العمر 37 عاما قتيلا، وهو من سكان مينيابوليس ويعمل ممرضا في وحدة العناية المركزة التابعة لشؤون المحاربين القدامى، فيما قالت السلطات إن بريتي كان مسلحا بمسدس ومخزنين للذخيرة.

كما أن المدينة شهدت قبل ذلك بحوالي أسبوعين، مقتل امرأة تقود سيارتها إثر إطلاق نار من قبل رجل أمن فيدرالي، خلال ما وصفته واشنطن بالحملة الأمنية في منيابوليس، وفقا لروسيا اليوم.

ترامب المتظاهرين ضد ترامب الرئيس الأمريكي ولاية مينيابولوس

