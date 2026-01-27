إعلان

للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي سوريا

كتب : مصراوي

03:57 م 27/01/2026 تعديل في 04:01 م

طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية

وكالات

رش طيران الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، مساحات من الأراضي الزراعية بمواد مجهولة في ريف القنيطرة جنوبي سوريا، في حادثة هي الثانية من نوعها خلال أيام.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن "طائرة للاحتلال رشت مواد مجهولة على الأراضي غرب مزرعة أبو مذراة وقرية الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي".

وأشارت الوكالة، إلى أن الطيران الإسرائيلي نفذ الأحد عملية مماثلة، طالت مناطق زراعية ومراعي في قرى العشة وكودنا والأصبح وبلدة الرفيد بالمحافظة نفسها.

وبحسب "سانا"، أخذت مديريتا الزراعة والبيئة في القنيطرة عينات من الأراضي التي تم رشها لإخضاعها للفحص، مع توجيه تحذيرات للمزارعين وأصحاب المواشي بعدم الاقتراب أو الرعي في تلك المناطق إلى حين صدور نتائج التحاليل.

واعتبرت الوكالة أن إسرائيل "تواصل اعتداءاتها وخرقها لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974، عبر التوغل في الجنوب السوري، وتنفيذ مداهمات واعتقالات وتجريف للأراضي".

وأكدت سوريا أن "جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا ترتب أي أثر قانوني وفقا للقانون الدولي"، داعية المجتمع الدولي إلى "الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري".

للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
للمرة الثانية.. طائرات إسرائيلية ترش مواد مجهولة على أراضٍ زراعية جنوبي
