وزير البترول يبحث تأسيس شركة مشتركة بين"تكنيب" و"إنبي" و"بتروجت"

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع وفد من شركة "تكنيب إنرجيز" (Technip Energies) العالمية، الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة جديدة تمثل تحالفًا استراتيجيًا بين "تكنيب" وشركتي "إنبي" و"بتروجت" المصريتين، لتنفيذ المشروعات الكبرى داخل مصر وخارجها.

ضم الوفد كلًا من ماركو فيلا، المستشار الأول لرئيس المجموعة، وكارلو إجنازيو، المدير التنفيذي للمشروعات، وفرانشيسكو كاماراتا، المدير العام لفرع الشركة في مصر

وأكد الوزير خلال اللقاء، أن التحالف يهدف إلى خلق كيان مرن قادر على تنفيذ مشروعات التصميمات الهندسية (FEED) والمقاولات (EPC) بسرعة وكفاءة، مع ضمان أعلى نسبة مكون محلي، لافتًا إلى أن هذه الشراكة ستعزز القيمة المضافة لقطاع البترول، وتدعم مركز مصر الإقليمي للطاقة عبر تنفيذ مشروعات نوعية تتجاوز النطاق التقليدي.

من جانبه، استعرض "ماركو فيلا" ركائز التحالف التي تشمل نقل التكنولوجيا المتقدمة، وتحقيق التكامل عبر استغلال الأصول المحلية لشركتي "إنبي" و"بتروجت"، وتوفير حلول تمويلية من مؤسسات الائتمان الدولية.

وأوضح الوفد أن الشركة الجديدة ستكون منصة لإدخال الحلول الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في المشروعات، مع التركيز على تدريب الكوادر الشابة وتأهيلها للمنافسة في الأسواق الخارجية، خاصة بالمنطقة العربية وإفريقيا.

وناقش الاجتماع الجدول الزمني لتأسيس الشركة، والمستهدف اكتماله بنهاية يونيو 2026، وتم الاتفاق على تحديد مشروع نموذجي كانطلاقة قوية للكيان الجديد، في مجالات حيوية مثل وقود الطائرات المستدام (SAF)، أو مجمعات التكرير الحديثة، أو مشروعات "الستيرين"، لمنحه سابق خبرة تؤهله للمنافسة في العطاءات الدولية.

حضر الاجتماع المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس وائل لطفي، وكيل الوزارة للمشروعات، والمهندس وليد لطفي، رئيس شركة بتروجت، والمهندس خالد إبراهيم، رئيس شركة إنبي.