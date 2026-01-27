إعلان

وزير الأوقاف يبحث استعدادات استقبال شهر رمضان 2026

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:50 م 27/01/2026

الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف

عقد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مع الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني بالوزارة، والقيادات الأخرى بالأوقاف، لبحث الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مناقشة الجوانب الدعوية والفكرية والتنظيمية المتعلقة بالخطة الرمضانية في المساجد وعلى المنصات الإلكترونية.

وأوضحت الأوقاف، خلال بيانها، أن الاجتماع استعرض محاور العمل الدعوي خلال الشهر الكريم، وآليات تعزيز الخطاب الديني الرشيد، ونشر قيم الاعتدال والتوازن، وتأكيد دور المسجد في ترسيخ الوعي الديني والفكري، بالإضافة إلى بث روح الروحانية والسمو الأمل والتراحم والكرم وكافة القيم الرفيعة بين أفراد المجتمع بما يليق بشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن.

وأضاف البيان، أن الاجتماع ناقش أيضًا خطط الدروس اليومية، والمقارئ القرآنية، وبرامج الأئمة والواعظات، وضوابط التراويح والاعتكاف والتهجد، والمتلقيات الفكرية المقترحة ووسائل النقل والعرض الإعلامي للأنشطة الرمضانية.

