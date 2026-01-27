"تنشيط السياحة" تبحث تعزيز التعاون مع كبرى شركات السفر الإسبانية

عقد الدكتور أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، عددًا من الاجتماعات مع مسؤولي مجموعة من منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران الدولية والإسبانية.

جاء على هامش مشاركة وزارة السياحة والآثار، ممثلة في هيئة تنشيط السياحة، في المعرض السياحي الدولي FITUR 2026، الذي أُقيمت فعالياته بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضح بيان صادر عن السياحة، اليوم الثلاثاء، أن هذه اللقاءات تناولت بحث سبل تعزيز التعاون المشترك خلال الفترة القادمة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأسواق التي تعمل بها هذه الشركات ولاسيما من السوق الإسباني وخاصة في ظل الطلب المتزايد على زيارة المقصد السياحي المصري.

وأضاف البيان، أن مسؤولوا هذه الشركات قاموا باستعراض حجم أعمالهم في السوق المصري، والاتفاق على تنظيم حملات تسويقية مشتركة ورحلات تعريفية وقوافل سياحية للترويج للمقصد المصري بالسوق الإسباني بصورة أكبر وتعريف السائحين الإسبان بالوجهات والأنماط والمنتجات السياحية المختلفة التي يتمتع بها المقصد المصري وأنه لا يقتصر على منتج السياحة الثقافية الذي يفضله السائح الإسباني مما يتيح لهم الفرصة للاستمتاع بتجارب متنوعة.

وتم خلال اللقاء مع مسؤولي مجموعة TUI، بحث الفرص المستقبلية لتوسيع أعمال المجموعة في مصر بما يسهم في دعم الحركة السياحية الوافدة وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية المتنوعة للمقصد المصري.

وأشار مسؤولوا شركة CLUB Cinco Estrellas إلى اعتزام الشركة زيادة رحلاتها خلال عام 2027 إلى المقصد السياحي المصري، وتسيير رحلات طيران أخرى بجانب المقاصد الثقافية الكلاسيكية مثل مدينة العلمين الجديدة والإسكندرية.

وأضاف بيان وزارة السياحة، أنه خلال اللقاء مع مسؤولي شركة Explora، وشركة الطيران الإسبانية Vueling، وشركة الطيرانIBERIA Express، تم الإشارة إلى اعتزامهم زيادة تسيير رحلات سياحية إلى المقصد المصري .

وتابع البيان: تم خلال اللقاء مع مسئولي شركة Travelzoo الأمريكية بحث سبل التعاون المستقبلي للترويج للمقصد المصري، بالإضافة إلى استعراض نتائج الحملة الإعلانية للترويج للوجهات السياحية المصرية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية.

ويذكر أنه حضر هذه الاجتماعات سوزان مصطفي رئيس الإدارة المركزية للتسويق السياحي بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ومحمد محسن مدير وحدة الأمريكتين وشبة جزيرة إيبريا بالهيئة، وهند رضوان مسؤول السوق الإسباني والبرتغالي بالهيئة.

