أوكرانيا: مقتل وإصابة أكثر من 800 من العسكريين الروس خلال 24 ساعة

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و235 ألفا و880 فردا، من بينهم 820 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الثلاثاء.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11609 دبابات، و23954 مركبة قتالية مدرعة، و36691 نظام مدفعية، و1628 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1286 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 434 طائرة حربية، و347 مروحية، و116712 طائرة مسيرة، و4205 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصتين، و76025 من المركبات وخزانات الوقود، و4051 من وحدات المعدات الخاصة.