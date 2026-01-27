إعلان

بعد أشهر من الاحتجاز.. وصول الدفعة الثالثة من الإيرانيين الموقوفين من أمريكا لـ طهران

كتب : مصراوي

08:24 ص 27/01/2026

إيران وأمريكا

وكالات

وصلت الدفعة الثالثة من الإيرانيين الذين كانوا محتجزين في الولايات المتحدة إلى إيران بعد أشهر من الاحتجاز على متن رحلة عبر القاهرة والكويت، حسبما أفادت وكالة "تسنيم".

وذكرت الوكالة، أن هؤلاء المواطنين الإيرانيين جرى توقيفهم بأمر من الإدارة الأمريكية السابقة واحتجزوا في مراكز تابعة لإدارة الهجرة الأمريكية، وكانوا يتعرضون منذ نحو شهرين لضغوط لمغادرة الأراضي الأمريكية.

وحسب "تسنيم"، فإن ظروف احتجاز هؤلاء كانت قاسية، في أماكن شبيهة بالسجون، كما أصيب عدد منهم بأمراض فيروسية ووُضعوا في الحجر الصحي.

قالت الوكالة، إن من بين هذه الدفعة، وصل 14 شخصا الاثنين إلى مطار الإمام الخميني الدولي، على أن يعود بقية المحتجزين خلال الأسابيع المقبلة.

وتعد هذه الدفعة الثالثة من المواطنين الإيرانيين الذين أُجبروا على مغادرة الولايات المتحدة في إطار السياسات والتعليمات المتعلقة بالهجرة خلال فترة رئاسة دونالد ترامب.

وكانت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أفادت، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قامت يوم الأحد بترحيل حوالي 40 مواطنا إيرانيا إلى بلادهم على متن رحلة خاصة، وذلك جزء من استراتيجيتها للترحيل الجماعي، وفقا لروسيا اليوم.

إيران وأمريكا أمريكا إيران وصول الإيرانيين الموقوفين في أمريكا طهران واشنطن

