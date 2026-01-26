ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق واتصلت بي مرارًا وهي تريد الحوار

كتب-عبدالله محمود:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة لديها أسطول ضخم بالقرب من إيران، لافتًا إلى أنه أكبر من أسطول فنزويلا.

وفي مقابلة مع أكسيوس الاثنين، وأكد الرئيس الأمريكي، أن الدبلوماسية لا تزال خيارا مطروحا مع إيران التي تريد التوصل لاتفاق.

وأضاف ترمب: "أعلم أن إيران تريد التوصل لاتفاق واتصلت بي مرارا وهي تريد الحوار".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، وصول مجموعة حاملة الطائرات أبراهام لينكولن إلى الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها قادمة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين.