الإمارات تؤكد التزامها بعدم تقديم دعم لوجستي لأي أعمال عسكرية ضد إيران

كتب : مصراوي

04:32 م 26/01/2026 تعديل في 04:40 م

دولة الإمارات العربية المتحدة

وكالات
أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن دولة الإمارات تلتزم بعدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها أو مياهها في أي أعمال عسكرية عدائية ضد إيران، وعدم تقديم أي دعم لوجستي في هذا الشأن.

وجددت التأكيد على إيمان دولة الإمارات بأن تعزيز الحوار، وخفض التصعيد، والالتزام بالقوانين الدولية، واحترام سيادة الدول، تمثل الأسس المثلى لمعالجة الأزمات الراهنة.

وشددت وزارة الخارجية على نهج دولة الإمارات القائم على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية.

