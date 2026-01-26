جهاز الاستخبارات في لاتفيا يحذر من تزايد التهديد من روسيا



ريجا- (د ب أ)

حذر مكتب الحماية الدستورية، الذي يعد جهاز الاستخبارات في لاتفيا من تزايد التهديد من جانب روسيا.

وكتب المكتب في تقريره السنوي لعام 2025، الذي نٌشر اليوم الاثنين أن المخاطر الأمنية القادمة من روسيا تتزايد بصورة كبيرة في أوروبا.

وقال المكتب إنه على الرغم من أن التقرير توصل إلى أن روسيا لا تمثل حاليا أي تهديد عسكري مباشر للبلاد، فإن الروايات والدعاية الروسية بشأن لاتفيا تشير إلى " خطط محتملة طويلة المدى".

وقال التقرير إن نظرة موسكو إلى الغرب على أنه يمثل تهديدا وجوديا تعاظمت. وترى روسيا نفسها بالفعل في مواجهة مباشرة مع الغرب- ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضا عالميا و أيديولوجيا.

وقالت الاستخبارات إن روسيا واصلت أنشطتها ضد الغرب خلال عام 2025، ونفذت أعمال تخريب وحملات لنشر المعلومات المضللة.

وقال إيجليس زفيدريس مدير مكتب الحماية الدستورية إنه يتعين على بلاد " الاستعداد لحقيقة أن روسيا ستحاول ممارسة نفوذها على الانتخابات البرلمانية المقبلة في لاتفيا" خلال فصل الخريف.

وأشار مكتب الحماية الدستورية في التقرير إلى أن ملاحظاته " تظهر أن نظرة روسيا إلى لاتفيا أصبحت متشابة بصورة متزايدة لنظرتها إلى أوكرانيا قبل الحرب".

وأوضح التقرير أن هذه الرؤية المتزايدة في السلبية للاتفيا يمكن أن تؤدي لقرارات روسية أكثر عدوانية على المدى الطويل.