إعلان

جهاز الاستخبارات في لاتفيا يحذر من تزايد التهديد من روسيا

كتب : مصراوي

02:35 م 26/01/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


ريجا- (د ب أ)
حذر مكتب الحماية الدستورية، الذي يعد جهاز الاستخبارات في لاتفيا من تزايد التهديد من جانب روسيا.

وكتب المكتب في تقريره السنوي لعام 2025، الذي نٌشر اليوم الاثنين أن المخاطر الأمنية القادمة من روسيا تتزايد بصورة كبيرة في أوروبا.

وقال المكتب إنه على الرغم من أن التقرير توصل إلى أن روسيا لا تمثل حاليا أي تهديد عسكري مباشر للبلاد، فإن الروايات والدعاية الروسية بشأن لاتفيا تشير إلى " خطط محتملة طويلة المدى".

وقال التقرير إن نظرة موسكو إلى الغرب على أنه يمثل تهديدا وجوديا تعاظمت. وترى روسيا نفسها بالفعل في مواجهة مباشرة مع الغرب- ليس فقط في أوكرانيا، ولكن أيضا عالميا و أيديولوجيا.

وقالت الاستخبارات إن روسيا واصلت أنشطتها ضد الغرب خلال عام 2025، ونفذت أعمال تخريب وحملات لنشر المعلومات المضللة.

وقال إيجليس زفيدريس مدير مكتب الحماية الدستورية إنه يتعين على بلاد " الاستعداد لحقيقة أن روسيا ستحاول ممارسة نفوذها على الانتخابات البرلمانية المقبلة في لاتفيا" خلال فصل الخريف.

وأشار مكتب الحماية الدستورية في التقرير إلى أن ملاحظاته " تظهر أن نظرة روسيا إلى لاتفيا أصبحت متشابة بصورة متزايدة لنظرتها إلى أوكرانيا قبل الحرب".

وأوضح التقرير أن هذه الرؤية المتزايدة في السلبية للاتفيا يمكن أن تؤدي لقرارات روسية أكثر عدوانية على المدى الطويل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

روسيا موسكو لاتفيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
نصائح طبية

بعد تحذير الأرصاد.. نصائح لمرضى الرمد في العاصفة الترابية
ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
زووم

ظهرت بإطلالات جريئة في حفلاتها.. 20 صورة أثارت الجدل لـ روبي
قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن الراقصة بوسي في اتهامها بنشر مقاطع فيديو خادشة
5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها
أخبار السيارات

5 سيارات "سيدان" مستعملة أسعارها لا تتخطي 150 ألف جنيه.. تعرف عليها
بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره
اقتصاد

بطرس غالي: البنوك المركزية بدأت التخلص من الدولار وسط توقعات بتدهوره

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أتربة عالقة ونشاط رياح.. الأرصاد تُحذر من حالة طقس الساعات المقبلة
بعد زيادة تدفقات الدولار.. توقعات سعر الجنيه خلال 2026
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر يسجل مستوى تاريخيا جديدا بمنتصف التعاملات