بعد تحذيرات أمريكية من توتر العلاقات مع بغداد بسبب إيران.. طهران ترد

كتب : مصراوي

02:17 م 26/01/2026

وزارة الخارجية الإيرانية

وكالات

ردت الخارجية الإيرانية على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والتي أشار فيها إلى وجود حكومة في العراق تسيطر عليها إيران، مؤكدًة في بيان لها أن ما يحدث بشأن الحكم في العراق شأن داخلي يخص الشعب العراقي فقط.

كان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، قد حذر من وجود حكومة في العراق تسيطر عليها إيران، مشددا على أن ذلك سيؤثر على مصالح بغداد، وعلى العلاقة مع الولايات المتحدة.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى اتصال هاتفي بين روبيو ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله العلاقات مع إيران واحتجاز أفراد تنظيم داعش في منشآت عراقية، موضحًة أن أي حكومة في العراق تسيطر عليها إيران لا يمكن أن تنجح في وضع مصالح العراق في المقام الأول، أو أن تبقي العراق بعيدا عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز الشراكة ذات المنفعة المتبادلة بين الولايات المتحدة والعراق.

الخارجية الإيرانية إيران وزير الخارجية الأمريكي

