قسد: اشتباكات عنيفة مع القوات السورية جنوب شرقي مدينة كوباني

كتب : مصراوي

10:50 ص 26/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية

دمشق- (د ب أ)

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الاثنين عن اندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصرها والقوات الحكومية جنوب شرقي مدينة عين العرب / كوباني في ريف محافظة حلب.

وقالت قسد، في بيان صحفي: "تشنّ فصائل تابعة لدمشق منذ فجر اليوم، هجمات مكثفة من عدة محاور على بلدتي خراب عشك والجلبية، الواقعتين جنوب شرقي مدينة كوباني، وذلك بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف استهدف الأحياء السكنية ومحيط البلدتين".

وأشارت إلى أنه "على إثر هذه الهجمات، اندلعت اشتباكات عنيفة بين قواتنا والفصائل المهاجمة، حيث تواصل قواتنا حتى هذه اللحظة التصدي للهجوم، ولا تزال الاشتباكات مستمرة بشكل خاص في بلدة الجلبية، في ظل إقدام الفصائل المعتدية على جلب تعزيزات عسكرية إضافية تشمل دبابات وآليات مدرعة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران المسيّر التركي في أجواء المنطقة".

وأضافت "أن هذه الهجمات تمثل خرقاً واضحاً وصريحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، وتأتي في اليوم الثاني فقط من سريان الاتفاق، ما يؤكد عدم التزام دمشق بتعهداتها، واستمرارها في سياسة التصعيد العسكري وزعزعة الاستقرار في المنطقة".

وأكدت أن "قواتها تمارس حقها المشروع في الدفاع عن النفس"، مشيرة إلى أنها "تحمّل دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الخروقات وما يترتب عليها من تداعيات إنسانية وأمنية".

وطالبت قسد "الجهات الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بتحمّل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات ووضع حدّ للتصعيد المستمر من قبل دمشق".

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السوري حتى اللحظة.

وكان الجيش السوري أعلن أول أمس السبت تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية لمدة 15 يوما أخرى، بعد ساعات من انتهاء هدنة دامت أربعة أيام.

وكانت الحكومة السورية المؤقتة وقّعت في مارس الماضي اتفاقا مع قوات (قسد) يقضي بتسليم أراض خاضعة لسيطرتها ،ودمج مقاتليها ضمن القوات الحكومية في نهاية المطاف.

قوات سوريا الديمقراطية قسد اشتباكات القوات السورية مدينة كوباني

