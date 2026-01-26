إعلان

هولندا: الوضع في سوريا "معقد جدا"

كتب : مصراوي

10:46 ص 26/01/2026

قسد

أمستردام- (د ب أ)

أعربت هولندا عن شعورها بالقلق من "تصاعد التوترات" في شمال شرق سوريا ووصفت الوضع في سوريا بـ"المعقد جداً وغير المتوقع".

وقالت وزارة الخارجية الهولندية لموقع"رووداو" الكردي الإلكتروني اليوم الإثنين: "نتابع التطورات بدقة، ونرحب باتفاق وقف إطلاق النار في 20 يناير/كانون الثاني، وندعو كل الأطراف المحلية والإقليمية إلى الالتزام به".

وأكدت الوزارة أن "الحل الدبلوماسي وعملية سياسية شاملة هما وحدهما الكفيلان بضمان الاستقرار وسلامة المواطنين المدنيين في سوريا".

وفيما يتعلق بانتهاك حقوق الإنسان خلال المعارك والتوترات: قالت الوزارة:"بسبب غموض الوضع، لا نستطيع تحديد من هو المسؤول عن أي انتهاك".

وتوصلت حكومة دمشق وقوات سوريا الديمقراطية(قسد) يوم 20 يناير الجاري إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام، وتم تمديده لخمسة عشر يوما.

وحذرت وزارة الخارجية الهولندية من تدهور الوضع الأمني في سوريا، قائلة: "لاحظنا بقلق التقارير التي تتحدث عن أوضاع سجون ومخيمات مسلحي داعش"، ودعت كل الأطراف لحماية أمن تلك السجون بغض النظر عن التطورات والصراعات السياسية.

وأكدت الوزارة التزام هولندا بمواجهة التنظيم بصفتها عضواً في التحالف الدولي للقضاء على داعش.

هولندا سوريا وزارة الخارجية الهولندية

