إعلان

غدًا.. مركز الإمام الأشعري بالأزهر يعقد المنتدى العلمي الأول

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:57 ص 26/01/2026

فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

يعقد مركز الإمام الأشعري بالأزهر الشريف منتداه العلمي الأول، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، غدًا، بمركز الأزهر للمؤتمرات بالقاهرة، تحت عنوان: «الإمام الأشعري ومقاربات الفكر للفرق الإسلامية: من الخلاف العقدي إلى أفق الحوار وإرساء الوسطية».

ويهدف المنتدى إلى إبراز المنهج العلمي الموضوعي للإمام الأشعري في دراسة الفِرَق الإسلامية، وفتح أفق للحوار البنَّاء، والتقريب بين الفرق والمذاهب الإسلامية، إلى جانب تجديد النظر في قضايا الخلاف العقدي والفكري، بما يُسهم في تعزيز الوحدة الفكرية للأمة.

ويشهد المنتدى حضورًا بارزًا من علماء الأزهر الشريف والمختصين من مصر وخارجها، وتُعقَد الجلسة الافتتاحية بكلمات لكل من: الدكتور حسن الشافعي، عضو هيئة كبار العلماء ومدير مركز الإمام الأشعري، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور شير محمدوف كامل جان، مدير مركز الإمام الماتريدي الدولي للبحوث العلمية.

ويتضمن المنتدى ثلاث جلسات علمية؛ تتناول المنهج الأشعري ومقاربات الخلاف العقدي في سياق الفهم الموضوعي والحوار، وتناقش إشكالات ترجمة المفاهيم العقدية الأشعرية إلى اللغات الأوروبية، كما تبحث قضايا التجديد الكلامي وآفاق الخطاب الأشعري المعاصر في مواجهة التحديات الفكرية، مع إصدار بيان ختامي يحوي مخرجات المنتدى وتوصياته.


اقرأ أيضًا:
توجد تجاوزات.. بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة

قانون الإيجار القديم يحدد حالات الإخلاء الإجباري.. تعرف عليها

موجة برد وشبورة مائية وأمطار..الأرصاد تُعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مركز الإمام الأشعري الأزهر الشريف أحمد الطيب مركز الأزهر للمؤتمرات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين
زووم

مؤلف"وننسى اللي كان" يرد على تشابه أحداثه مع حياة ياسمين عبدالعزيز وشيرين
نوع فاكهة يحارب الالتهابات ويبطئ الشيخوخة مع التقدم في العمر
نصائح طبية

نوع فاكهة يحارب الالتهابات ويبطئ الشيخوخة مع التقدم في العمر
دموع زوجة ودهشة طفلة.. تفاصيل آخر رحلة لـ"عوض" قبل مصرعه بالمنيا (فيديو
أخبار المحافظات

دموع زوجة ودهشة طفلة.. تفاصيل آخر رحلة لـ"عوض" قبل مصرعه بالمنيا (فيديو
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي له بمنتصف التعاملات
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز إلى أعلى مستوى تاريخي له بمنتصف التعاملات
تصل لـ 13 جنيها.. أسعار وسائل النقل البديلة لترام الرمل في الإسكندرية- صور
أخبار المحافظات

تصل لـ 13 جنيها.. أسعار وسائل النقل البديلة لترام الرمل في الإسكندرية- صور

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار يهبط تحت الـ47 جنيها للشراء لأول مرة منذ 20 شهرا بالبنوك اليوم
موجة شديدة التقلب.. رئيس "تغير المناخ" يحذر من طقس الأيام المقبلة
بيان عاجل من "المحامين" بشأن واقعة نيابة النزهة: بدرت تجاوزات.. وممتنون للحياد والعدالة
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين