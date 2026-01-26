إعلان

"قسد": زعزعة الاستقرار في شمال وشرق سوريا يشكّل خطراً على الأمن الإقليمي والدولي

كتب : مصراوي

09:55 ص 26/01/2026

قوات سوريا الديمقراطية قسد

دمشق- (د ب أ)

أعلنت القيادة العامة لقوّات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الاثنين أن مدينة كوباني/ عين العرب تتعرض مجدداً لهجمات وحصار وضغوط مستمرة، في محاولات مكشوفة للنيل من إرادة شعبها، وضرب حالة الاستقرار .

وقالت "قسد"، في بيان صحفي اليوم بمناسبة الذكرى الـ 11 لتحرير مدينة كوباني من تنظيم داعش، إن "استهداف كوباني اليوم هو استهداف مباشر لرمزية الانتصار على داعش، ومحاولة للانتقام من مدينة كسرت مشروعه، ولا يمكن فصله عن محاولات تقويض مشروع الاستقرار، وفتح الأبواب أمام الفوضى وعودة الإرهاب".

وجدّدت التزامها الكامل بـ "مواصلة الحرب ضد تنظيم داعش"، محذرة من أن أي "زعزعة للاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا تشكّل خطراً مباشراً على الأمن الإقليمي والدولي، وتمنح التنظيمات الإرهابية فرصاً حقيقية لإعادة تنظيم صفوفها واستعادة نشاطها".

ووجّهت قسد رسالة واضحة وصريحة إلى المجتمع الدولي، مفادها بأن "حماية مكتسبات الانتصار على داعش، وضمان أمن واستقرار المناطق التي دفعت أثماناً باهظة في هذه الحرب، ليست خياراً سياسياً، بل مسؤولية أخلاقية وقانونية مشتركة".

وأضافت "إن الصمت تجاه ما تتعرض له كوباني يتناقض مع التضحيات التي قُدّمت لهزيمة الإرهاب، ويقوّض الجهود الدولية في محاربته"، مؤكدة أن "كوباني ستبقى رمزاً خالداً للمقاومة والصمود، وأن الانتصار الذي تحقق قبل أحد عشر عاماً ليس ذكرى تُستحضر، بل عهدٌ متجدد بالدفاع عن الحرية، وحماية منجزات الشهداء، وبناء مستقبل ديمقراطي آمن لكل شعوب سوريا".

كان الجيش السوري أعلن أول أمس السبت تمديد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية لمدة 15 يوما أخرى، بعد ساعات من انتهاء هدنة دامت أربعة أيام.

