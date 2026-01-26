إعلان

وكالات

أكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، أنه من المتوقع تساقط ثلوج كثيفة، إذ تكوّن جليد خطير من شرق تكساس إلى كارولاينا الشمالية.

وتم إعلان حالة الطوارئ في 21 ولاية على الأقل، إذ ستُغلق المدارس الحكومية في نيويورك يوم الاثنين.

وضربت الأمطار المتجمدة المناطق الشمالية والوسطى من الولاية ليلة السبت، ومن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة دون الصفر في جميع أنحاء الولاية حتى صباح الثلاثاء.

وحثت السلطات الصحية الإقليمية، المواطنين المعرضين لخطر البرد على البحث عن مراكز تدفئة في مناطقهم، والتي يمكن الوصول إليها عبر موقع الطوارئ الإلكتروني للولاية.

وتطال العاصفة أكثر من 180 مليون شخص من نيو مكسيكو إلى ماين، مع توقعات بثلوج غزيرة تصل إلى 12 إنشا في وادي أوهايو والساحل الشرقي، وجليد كثيف يهدد الطرق والكهرباء، وفقا لروسيا اليوم.

