إعلان

حاملة طائرات أمريكية ترسو قرب إيران.. ومسؤولون إسرائيليون: الأسبوع المقبل حاسم

كتب : محمود الطوخي

11:34 م 25/01/2026

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أفادت القناة 13 العبرية، الأحد، بوصول حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط وتمركزها بالقرب من إيران، في خطوة اعتُبرت مؤشرا يقرب واشنطن من اتخاذ "قرار حاسم".

ووصف ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل بأنه "أسبوع حاسم" لاحتمالية شن هجوم أمريكي على إيران، وفقا للقناة العبرية.

وتسارع الولايات المتحدة لتعزيز دفاعاتها البرية والبحرية، حيث تقترب سفينة تحمل أنظمة دفاع صاروخي متخصصة من إسرائيل، مع توقع وصول بطارية الدفاع الجوي "ثاد" خلال الأيام القادمة.

وتعمل إلى جانب الحاملة، مجموعة ضاربة تضم مدمرات وغواصات مزودة بصواريخ "توماهوك"، فيما تم تعزيز الوجود الجوي بطائرات "إف-15" في قواعد بالمنطقة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي؛ التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، برئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير لمناقشة التنسيق الدفاعي والهجومي.

وحتى الآن، لم يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا نهائيا بعد بشأن موعد الهجوم، لكنه أكمل نشر القوات في مواقع استراتيجية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن إسرائيل تأمل أن تركز الضربة الافتتاحية على استهداف مخزونات الصواريخ الإيرانية لتخفيف حدة الرد.

على الجانب الآخر، أفاد موقع "إيران إنترناشونال" بنقل المرشد الأعلى علي خامنئي إلى ملجأ آمن تحت الأرض في طهران.

وحذر مسؤول إيراني رفيع في تصريحات لقناة "الجزيرة" من أن أي هجوم سيُعتبر حربا، قائلا: "سنرد وفقا لذلك".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن إيران جيش الاحتلال الإسرائيلي إسرائيل علي خامنئي طهران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
أخبار مصر

غرفة السياحة تنصح أي سيدة يرفض أي فندق إقامتها به: بلغي النجدة القانون
إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية
حوادث وقضايا

إحباط تهريب عملات أثرية عبر ميناء الإسكندرية

مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
زووم

مصطفى شوبير يقدم واجب العزاء في والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
أحمد موسى يكشف عتاب مبارك للمشير طنطاوي وحقيقة "التوريث"
أخبار مصر

أحمد موسى يكشف عتاب مبارك للمشير طنطاوي وحقيقة "التوريث"
"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز
أخبار مصر

"اتصالات النواب": معالجة التهريب لا تكون بمعاقبة المواطن.. والحل في تحفيز

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي