أفادت القناة 13 العبرية، الأحد، بوصول حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" إلى الشرق الأوسط وتمركزها بالقرب من إيران، في خطوة اعتُبرت مؤشرا يقرب واشنطن من اتخاذ "قرار حاسم".

ووصف ضباط كبار في جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع المقبل بأنه "أسبوع حاسم" لاحتمالية شن هجوم أمريكي على إيران، وفقا للقناة العبرية.

وتسارع الولايات المتحدة لتعزيز دفاعاتها البرية والبحرية، حيث تقترب سفينة تحمل أنظمة دفاع صاروخي متخصصة من إسرائيل، مع توقع وصول بطارية الدفاع الجوي "ثاد" خلال الأيام القادمة.

وتعمل إلى جانب الحاملة، مجموعة ضاربة تضم مدمرات وغواصات مزودة بصواريخ "توماهوك"، فيما تم تعزيز الوجود الجوي بطائرات "إف-15" في قواعد بالمنطقة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي؛ التقى قائد القيادة المركزية الأمريكية براد كوبر، برئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير لمناقشة التنسيق الدفاعي والهجومي.

وحتى الآن، لم يتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارا نهائيا بعد بشأن موعد الهجوم، لكنه أكمل نشر القوات في مواقع استراتيجية.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن إسرائيل تأمل أن تركز الضربة الافتتاحية على استهداف مخزونات الصواريخ الإيرانية لتخفيف حدة الرد.

على الجانب الآخر، أفاد موقع "إيران إنترناشونال" بنقل المرشد الأعلى علي خامنئي إلى ملجأ آمن تحت الأرض في طهران.

وحذر مسؤول إيراني رفيع في تصريحات لقناة "الجزيرة" من أن أي هجوم سيُعتبر حربا، قائلا: "سنرد وفقا لذلك".