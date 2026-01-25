إعلان

تركيا: المرحلة الأولى من اتفاق غزة لم تحقق النتائج المرجوة بسبب خروقات إسرائيل

كتب : مصراوي

11:24 م 25/01/2026

تركيا

وكالات

أكد نائب وزير الخارجية التركي، السفير محمد كمال بوزاي، أن أنقرة تدعم الحكومة السورية في جهودها لحل المشكلات الأمنية وضمان الاستقرار في البلاد.

وشدد بوزاي خلال تصريحات لقناة الجزيرة اليوم الأحد، على أهمية وحدة سوريا وبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، مؤكدًا أن تركيا لن تقبل إنشاء أي كيان انفصالي شمال سوريا.

وأشار السفير محمد كمال بوزاي، إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع يتعامل بحكمة مع الاستفزازات الإسرائيلية تجاه بلاده.

كما أكد بوزاي أن تركيا، إلى جانب قطر ومصر، تبذل جهودًا حثيثة لوقف إراقة الدماء في غزة وتثبيت الاتفاق هناك، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من اتفاق غزة لم تحقق النتائج المرجوة بسبب الخروقات الإسرائيلية. ورحب وزير الخارجية التركي، بتوجيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة إلى تركيا للانضمام إلى القوة الدولية لحفظ السلام في غزة. وعلى صعيد آخر، دعا نائب وزير الخارجية التركي إلى الحوار ووقف التصعيد بشأن إيران، والعودة إلى طاولة المفاوضات، مؤكدًا أن رغبة بعض الأطراف الدولية في إسقاط النظام الإيراني تعقد الأزمة ولا تساعد في الوصول إلى حل.

تركيا اتفاق غزة حماس إسرائيل

