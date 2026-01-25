إعلان

أمريكا.. إلغاء أكثر من 15 ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية

كتب : محمود الطوخي

06:32 م 25/01/2026 تعديل في 07:19 م

إلغاء أكثر من 15 ألف رحلة جوية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ألغت شركات الطيران أكثر من 15400 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ يوم السبت، بالتزامن مع اجتياح عاصفة شتوية هائلة وصفتها شركة "سيريم" لتحليلات الطيران بأنها "الحدث الأكثر إلغاء للرحلات منذ بدء الجائحة".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، مساء السبت، نحو 180 مليون شخص أي أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة، من تساقط كثيف للثلوج والأمطار المتجمدة، في مسار يمتد من جبال روكي الجنوبية إلى نيو إنجلاند.

وتوقع خبراء الأرصاد بعد اجتياح العاصفة للجنوب، أن تتجه نحو الشمال الشرقي لتراكم ثلوج بسمك يتراوح بين 30 و60 سنتيمترا من واشنطن مرورا بنيويورك وبوسطن.

وأعلن مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن عبر موقعه الإلكتروني، إلغاء جميع رحلات المغادرة ليوم الأحد البالغة نحو 420 رحلة.

كذلك، تسببت العاصفة في اضطرابات واسعة بمراكز المطارات الرئيسية في دالاس فورت وورث، شارلوت، فيلادلفيا، وأتلانتا، بالإضافة إلى مطاري جون إف كينيدي ولاجوارديا في نيويورك.

وسجل موقع تتبع الرحلات "فلايت أوير" إلغاء أكثر من 10200 رحلة يوم الأحد وحده.

وتصدرت "الخطوط الجوية الأمريكية" القائمة بإلغاء أكثر من 1400 رحلة، تلتها "دلتا" بأكثر من 1300 رحلة، و"ساوث ويست" بأكثر من 1260 رحلة، و"يونايتد" بحوالي 900 رحلة، فيما ألغت "جيت بلو" أكثر من 570 رحلة، ما يمثل 71% من رحلاتها المقررة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شركات الطيران الولايات المتحدة عاصفة شتوية هيئة الأرصاد الجوية الوطنية مطار رونالد ريجان الوطني إلغاء أكثر من 15 ألف رحلة جوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انقطاع الكهرباء عن مليون مشترك في 40 ولاية أمريكية
شئون عربية و دولية

انقطاع الكهرباء عن مليون مشترك في 40 ولاية أمريكية
تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة
علاقات

تبدأ من 650 جنيها.. أسعار "بوكسات" ياميش رمضان في 3 متاجر شهيرة

شعبة الذهب: قفزة 10 أضعاف في الطلب على السبائك مقابل تراجع المشغولات
اقتصاد

شعبة الذهب: قفزة 10 أضعاف في الطلب على السبائك مقابل تراجع المشغولات
لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
علاقات

لماذا ترى إعلان المنتج الذي كنت تفكر فيه على منصات التواصل الاجتماعي؟
فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف مصطفى محمد في مرمى نيس بالدوري الفرنسي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي