أمريكا.. إلغاء أكثر من 15 ألف رحلة جوية بسبب عاصفة ثلجية

ألغت شركات الطيران أكثر من 15400 رحلة جوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ يوم السبت، بالتزامن مع اجتياح عاصفة شتوية هائلة وصفتها شركة "سيريم" لتحليلات الطيران بأنها "الحدث الأكثر إلغاء للرحلات منذ بدء الجائحة".

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية، مساء السبت، نحو 180 مليون شخص أي أكثر من نصف سكان الولايات المتحدة، من تساقط كثيف للثلوج والأمطار المتجمدة، في مسار يمتد من جبال روكي الجنوبية إلى نيو إنجلاند.

وتوقع خبراء الأرصاد بعد اجتياح العاصفة للجنوب، أن تتجه نحو الشمال الشرقي لتراكم ثلوج بسمك يتراوح بين 30 و60 سنتيمترا من واشنطن مرورا بنيويورك وبوسطن.

وأعلن مطار رونالد ريجان الوطني في واشنطن عبر موقعه الإلكتروني، إلغاء جميع رحلات المغادرة ليوم الأحد البالغة نحو 420 رحلة.

كذلك، تسببت العاصفة في اضطرابات واسعة بمراكز المطارات الرئيسية في دالاس فورت وورث، شارلوت، فيلادلفيا، وأتلانتا، بالإضافة إلى مطاري جون إف كينيدي ولاجوارديا في نيويورك.

وسجل موقع تتبع الرحلات "فلايت أوير" إلغاء أكثر من 10200 رحلة يوم الأحد وحده.

وتصدرت "الخطوط الجوية الأمريكية" القائمة بإلغاء أكثر من 1400 رحلة، تلتها "دلتا" بأكثر من 1300 رحلة، و"ساوث ويست" بأكثر من 1260 رحلة، و"يونايتد" بحوالي 900 رحلة، فيما ألغت "جيت بلو" أكثر من 570 رحلة، ما يمثل 71% من رحلاتها المقررة، وفق وكالة "أسوشيتد برس".