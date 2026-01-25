إعلان

هل تمنح روسيا مادورو حق اللجوء؟.. موسكو تعلق

كتب : مصراوي

04:32 م 25/01/2026

رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إن روسيا تصر على الإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تم أسره ونقله من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ريابكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستكون مستعدة لمنح مادورو حق اللجوء في حال الإفراج عنه، أن "الخطوة الأولى، التي بدونها يبقى كل شيء آخر مجرد افتراضات، هي الإفراج عن مادورو وزوجته"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال ريابكوف "ولكن بما أن هذا "الأسر" قد وقع، فمن الضروري الإصرار على الإفراج عن الرئيس الفنزويلي".

وأضاف ريابكوف "أما ما سيترتب على ذلك من إجراءات فهو مسألة منفصلة. والآن، لا يوجد أي مبرر للحديث عنها".

وفي الخامس من يناير الجاري، ولدى مغادرته قاعة المحكمة في مانهاتن السفلى صرخ مادورو قائلا إنه أسير حرب، ورفض ريابكوف التعليق على ما إذا كانت موسكو تتفق مع توصيف مادورو لنفسه.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

نيكولاس مادورو روسيا حق اللجوء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
أخبار البنوك

منها الأموال الساخنة.. لماذا قفز الجنيه إلى أعلى مستوى منذ 20 شهرا؟
بإطلالة تخطف الأنظار.. جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء
الموضة

بإطلالة تخطف الأنظار.. جورجينا رودريجيز تتألق بفستان جريء
فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
حوادث وقضايا

فيديو مثير| عامل يتعاطى الحشيش داخل ميكروباص.. وتدخل عاجل من الداخلية
بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة
زووم

بعد حديثها عن عمليات التجميل.. 20 صورة للفنانة منة عرفة
أشد من "كورونا" وليس له علاج.. ماذا نعرف عن فيروس نيباه المنتشر بالهند؟
شئون عربية و دولية

أشد من "كورونا" وليس له علاج.. ماذا نعرف عن فيروس نيباه المنتشر بالهند؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي