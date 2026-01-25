هل تمنح روسيا مادورو حق اللجوء؟.. موسكو تعلق

موسكو - (د ب أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، في مقابلة مع وكالة تاس الروسية للأنباء، إن روسيا تصر على الإفراج عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تم أسره ونقله من فنزويلا إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ريابكوف، ردا على سؤال حول ما إذا كانت روسيا ستكون مستعدة لمنح مادورو حق اللجوء في حال الإفراج عنه، أن "الخطوة الأولى، التي بدونها يبقى كل شيء آخر مجرد افتراضات، هي الإفراج عن مادورو وزوجته"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وقال ريابكوف "ولكن بما أن هذا "الأسر" قد وقع، فمن الضروري الإصرار على الإفراج عن الرئيس الفنزويلي".

وأضاف ريابكوف "أما ما سيترتب على ذلك من إجراءات فهو مسألة منفصلة. والآن، لا يوجد أي مبرر للحديث عنها".

وفي الخامس من يناير الجاري، ولدى مغادرته قاعة المحكمة في مانهاتن السفلى صرخ مادورو قائلا إنه أسير حرب، ورفض ريابكوف التعليق على ما إذا كانت موسكو تتفق مع توصيف مادورو لنفسه.