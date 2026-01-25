الكرملين: أمريكا تسرع الخطى في مسار التسوية الأوكرانية

(د ب أ)

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة، بصفتها وسيطا في عملية التسوية الأوكرانية، تضغط من حيث الوقت وتتحرك بسرعة، مشيرا إلى أن ذلك أمر يمكن تفهمه.

وأضاف بيسكوف لوسائل إعلام روسية، أن "هناك ديناميكية عالية، الأمريكيون، بصفتهم وسطاء، يضغطون من حيث الوقت ويعجلون الأمور، ويمكن تفهم ذلك"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى أن لقاء الرئيس بوتين مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، "كان مهما جدا".

وقال بيسكوف "كان هناك اتفاق على أن تعقد في اليوم التالي مفاوضات مجموعات العمل الأمنية في أبوظبي. وكانت هذه المجموعات بحاجة لتلقي التعليمات، ولهذا كان لقاء بوتين مع ويتكوف، مهما جدا".

وأوضح بيسكوف أن "موسكو، منذ البداية، كانت تشير إلى أن مسار التسوية في أوكرانيا سيكون طويلا وصعبا"، لافتا إلى أن تنفيذ "صيغة أنكوريدج" لحل القضية الإقليمية في أوكرانيا، سيتيح تحقيق تقدم سريع في عملية التسوية.