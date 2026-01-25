إعلان

الاحتلال يشن غارات على جنوب وشرق لبنان

كتب : مصراوي

04:04 م 25/01/2026

الاحتلال يشن غارات على جنوب وشرق لبنان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد سلسلة غارات جوية على جنوب وشرق لبنان، حسب وسائل إعلام محلية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام ، "أغار الطيران الحربي المعادي على دفعتين، مستهدفًا أطراف بلدتي كفر دونين وبئر السلاسل" في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت على الفور إلى مكان القصف.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية الجيش الاسرائيلي جنوب لبنان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ممثل الصحة العالمية: إنجازات مصر الصحية "رسالة أمل" للمنطقة كلها
أخبار مصر

ممثل الصحة العالمية: إنجازات مصر الصحية "رسالة أمل" للمنطقة كلها
سهم البنك التجاري الدولي يقود المؤشر الرئيسي للبورصة لأعلى قمة قياسية على
أخبار البنوك

سهم البنك التجاري الدولي يقود المؤشر الرئيسي للبورصة لأعلى قمة قياسية على
"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
رياضة محلية

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي خصومها
حوادث وقضايا

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال في اتهامها بسب وقذف محامي خصومها
مع قفزة الطلب.. هل يعاني السوق من نقص حاد في السبائك؟ شعبة الذهب ترد
اقتصاد

مع قفزة الطلب.. هل يعاني السوق من نقص حاد في السبائك؟ شعبة الذهب ترد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي