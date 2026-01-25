الاحتلال يشن غارات على جنوب وشرق لبنان

وكالات

شن طيران الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد سلسلة غارات جوية على جنوب وشرق لبنان، حسب وسائل إعلام محلية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام ، "أغار الطيران الحربي المعادي على دفعتين، مستهدفًا أطراف بلدتي كفر دونين وبئر السلاسل" في جنوب البلاد، مشيرة إلى أن سيارات الإسعاف توجهت على الفور إلى مكان القصف.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان، الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر 2024، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان. كما لا تزال قواتها متواجدة في عددٍ من النقاط في جنوب لبنان.