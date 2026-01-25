وكالات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه يريد أن تسرع حكومته العملية القانونية لضمان أن يدخل حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال أقل من 15 عاما حيز التنفيذ في سبتمبر المقبل بداية العام الدراسي المقبل.

وفي مقطع فيديو نشرته شبكة (بي اف ام تي) في مساء أمس السبت، قال ماكرون إنه طلب من حكومته البدء في اتخاذ إجراء سريع بحيث يمكن تمرير التشريع المقترح في أسرع وقت ممكن وأن يقره مجلس الشيوخ في الوقت المناسب.

وأضاف ماكرون"عقول أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع" وتابع: "مشاعر أطفالنا ومراهقينا ليست للبيع أو التلاعب، لا من قبل المنصات الأمريكية أو الخوارزميات الصينية".

ووفقا لهيئة إشراف صحي صينية، فإن مراهقا من بين كل اثنين يمضى ما بين ساعتين و خمس ساعات يوميا أمام شاشة الهاتف الذكي.

وخلص تقرير نٌشر في ديسمبر إلى أن 90% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عاما يستخدمون الهاتف الذكي يوميا للولوج على شبكة الانترنت، في حين يستخدم 58% منهم الأجهزة للإطلاع على مواقع التواصل الاجتماعي.