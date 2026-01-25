إعلان

لماذا نُقلت عناصر داعش من سوريا إلى السجون العراقية؟.. بغداد توضح

كتب : مصراوي

03:01 م 25/01/2026

تنظيم داعش

وكالات

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني اليوم الأحد بأن خطوة نقل عناصر داعش الإرهابي من سوريا بشكل مؤقت إلى السجون العراقية تأتي للحفاظ على الأمن الوطني العراقي وأمن المنطقة على حد سواء.

وقال السوداني خلال استقباله وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للدعم العملياتي أتول كهاري، إن العراق "أثبت تحمله المسؤولية وقدرته على تقديم المعالجات الصحيحة الضامنة لمنع نشاط الإرهاب"، مضيفًا: "على الدول المعنية تسلّم مواطنيها من عناصر داعش وتقديمهم إلى المحاكمات لينالوا جزاءهم العادل".

بدوره، أكد وكيل الأمين العام على أهمية استمرار الشراكة مع العراق بوصفها ركيزة أساسية لدعم الأمن وتحقيق التنمية المستدامة، وفق بيان للحكومة العراقية .

ويدرس العراق حاليا برنامجا لإجراء تحقيقات ومحاكمات لعناصر داعش القادمين من سوريا وفق القانون ال

