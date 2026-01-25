بعد تمديد الهدنة.. 24 شاحنة محمّلة بالمواد الإغاثية في طريقها إلى حلب

وكالات

أعلنت اللجنة المركزية لاستجابة حلب في سوريا وبالتنسيق مع منظمات الأمم المتحدة، إرسال قافلة مؤلفة من 24 شاحنة محمّلة بالمواد الطبية والإغاثية واللوجستية إلى منطقة عين العرب في ريف محافظة حلب، لدعم الاحتياجات الإنسانية والخدمية للأهالي فيها.

وقالت مديرية إعلام حلب، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن "هذا الإجراء يأتي بعد تمديد مهلة وقف إطلاق النار لـ 15 يوماً، من باب حرص الدولة السورية على ضمان استمرار الخدمات للمواطنين وتأمين احتياجاتهم الأساسية بالتعاون مع المنظمات الأممية، حتى دخول مؤسسات الدولة السورية إلى المنطقة بعد إخلائها من المظاهر العسكرية الثقيلة، وتشكيل قوة أمنية من أبناء المدينة، والإبقاء على قوة شرطة محلية تتبع إدارياً لوزارة الداخلية السورية".

وكانت المناطق التي انتشرت فيها الدولة السورية في ناحية صرين في منطقة عين العرب شهدت عودة غالبية السكان إليها، بعد انتشار قوى الأمن الداخلي في المنطقة، واستئناف عمل المؤسسات الحكومية فيها.