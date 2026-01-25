إعلان

أمريكا: ترامب يعلن "الطوارئ العامة" في 10 ولايات.. فما القصة؟

كتب : محمود الطوخي

01:22 ص 25/01/2026

ترامب

وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، على إعلان حالة الطوارئ العامة في 10 ولايات أمريكية؛ استجابة لتحذيرات حكام الولايات من موجة طقس مضطرب وعاصفة شتوية هائلة تهدد بدمار واسع.

وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشال"، أن القرار يشمل ولايات: تينيسي، جورجيا، كارولاينا الشمالية، ماريلاند، أركنساس، كنتاكي، لويزيانا، ميسيسيبي، إنديانا، وفرجينيا الغربية.

وأكد ترامب، العمل بتنسيق وثيق مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ وحكام الولايات لضمان سلامة الجميع، داعيا السكان للبقاء "آمنين ودافئين"، في وقت تستعد فيه إدارته لمواجهة العاصفة التي تمتد تأثيراتها من تكساس إلى ولاية مين.

وتسببت العاصفة الشتوية الشديدة في إلغاء نحو 12 ألف رحلة طيران كان مقررا إقلاعها مطلع الأسبوع، وسط تحذيرات من دمار هائل وانقطاع للكهرباء قد يستمر لأيام، فضلا عن شلل مروري في الطرق الرئيسية.

ويواجه نحو 140 مليون نسمة أي ما يقرب من 40% من سكان الولايات المتحدة، تحذيرات من العاصفة الممتدة من نيو مكسيكو حتى نيو إنجلاند.

وحذرت "هيئة الأرصاد الوطنية" من هطول كثيف للثلوج وجليد "كارثي" خاصة من شرقي تكساس إلى نورث كارولينا.

ونبهت أليسون سانتوريللي خبيرة الأرصاد بالهيئة، إلى أن "ذوبان الثلج سيكون بطيئا لأقصى حد ولن يحدث قريبا"، مما سيعرقل أي جهود فورية للتعافي.

