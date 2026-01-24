عقب مقتله برصاص ضابط أمريكي.. الكشف عن هوية الشخص المقتول بمينيابوليس

كتب- محمد جعفر:

دعت برايان أوهارا مدير شرطة مينيابوليس بالولايات المتحدة، المواطنين على ضبط النفس والحفاظ على الأجواء السلمية وعدم تدمير المدينة، وذلك في أعقاب قيام عناصر هجرة اتحاديين بإطلاق النار على رجل وقتله اليوم السبت في مينيابوليس.

وقال أوهارا إن المعلومات المتوفرة حول حادثة إطلاق النار لا تزال محدودة، داعيا المتظاهرين إلى إخلاء المنطقة ومغادرتها، ومؤكدا أن الوضع الحالي "لا يمكن استمراره".

ومن جانبهما، كشف والدا المتظاهر الذي قتل برصاص عنصر أمن فيدرالي في مينيابوليس بأنه ممرض العناية المركزة أليكس بريتي.

وفي السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا مكلوجلين، في رسائل نصية لوكالة "أسوشيتد برس"، إن الشخص كان يحمل سلاحا ناريا ومعه خزنتين للذخيرة، مشيرة إلى أن الموقف "آخذ في التطور"، كما وزعت الوزارة صورة لمسدس قالت إنه كان بحوزة الشخص الذي تعرض لإطلاق النار.