أمريكا.. ضابط يطلق النار على شخص في مينيابوليس وسط اتهامات "بالقمع"

كتب : مصراوي

07:11 م 24/01/2026

ضابط يطلق النار على شخص في مينيابوليس

كتب- محمود الطوخي
أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، السبت، تورط ضباط فيدراليين في حادثة إطلاق نار جديدة استهدفت شخصا في مينيابوليس، وسط حملة إدارة الرئيس ترامب المستمرة على الهجرة.

3_3_11zon
وكشف والز، عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تواصله مع البيت الأبيض عقب الحادثة مباشرة، داعيا ترامب إلى إنهاء "حملة القمع" في ولايته.
وكتب والز، على منصة "إكس" "اسحبوا آلاف الضباط العنيفين وغير المدربين من مينيسوتا.. الآن".

1_1_11zon
في المقابل، صرحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن الشخص المستهدف كان يحمل سلاحا ناريا مزودا بمخزنين للذخيرة، مشيرة إلى أن الوضع الميداني "لا يزال يتطور"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل الفورية حول ملابسات الحادث.
وشهد موقع الحادث توترا شديدا، حيث تجمع المارة ووجهوا الشتائم لضباط الأمن الفيدراليين، واصفين إياهم بـ"الجبناء" ومطالبين إياهم بالعودة إلى منازلهم.

4_4_11zon
ورصدت الكاميرات عناصر الأمن وهم يدفعون متظاهرا يصرخ إلى داخل إحدى السيارات.
يأتي هذا الحادث وسط موجة احتجاجات يومية واسعة النطاق تشهدها "المدن التوأم" منذ السابع من يناير، عقب مقتل رينيه جود برصاص ضابط من إدارة الهجرة والجمارك أثناء تواجدها في سيارتها.

2_2_11zon
وتلا الحادث تجمع آلاف المتظاهرين في اليوم السابق، في ظل الطقس شديد البرودة، للتنديد بحملة القمع ضد المهاجرين والمطالبة بمغادرة قوات إنفاذ القانون الفيدرالية.

