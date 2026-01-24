أمريكا.. ضابط يطلق النار على شخص في مينيابوليس وسط اتهامات "بالقمع"

كتب- محمود الطوخي

أعلن حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، السبت، تورط ضباط فيدراليين في حادثة إطلاق نار جديدة استهدفت شخصا في مينيابوليس، وسط حملة إدارة الرئيس ترامب المستمرة على الهجرة.



وكشف والز، عبر منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عن تواصله مع البيت الأبيض عقب الحادثة مباشرة، داعيا ترامب إلى إنهاء "حملة القمع" في ولايته.

وكتب والز، على منصة "إكس" "اسحبوا آلاف الضباط العنيفين وغير المدربين من مينيسوتا.. الآن".



في المقابل، صرحت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين لوكالة "أسوشيتد برس"، بأن الشخص المستهدف كان يحمل سلاحا ناريا مزودا بمخزنين للذخيرة، مشيرة إلى أن الوضع الميداني "لا يزال يتطور"، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل الفورية حول ملابسات الحادث.

وشهد موقع الحادث توترا شديدا، حيث تجمع المارة ووجهوا الشتائم لضباط الأمن الفيدراليين، واصفين إياهم بـ"الجبناء" ومطالبين إياهم بالعودة إلى منازلهم.



ورصدت الكاميرات عناصر الأمن وهم يدفعون متظاهرا يصرخ إلى داخل إحدى السيارات.

يأتي هذا الحادث وسط موجة احتجاجات يومية واسعة النطاق تشهدها "المدن التوأم" منذ السابع من يناير، عقب مقتل رينيه جود برصاص ضابط من إدارة الهجرة والجمارك أثناء تواجدها في سيارتها.



وتلا الحادث تجمع آلاف المتظاهرين في اليوم السابق، في ظل الطقس شديد البرودة، للتنديد بحملة القمع ضد المهاجرين والمطالبة بمغادرة قوات إنفاذ القانون الفيدرالية.