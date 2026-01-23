إعلان

بعد تصريحات ترامب.. الأمير هاري: يجب الحديث عن الجنود البريطانيين باحترام

كتب : مصراوي

09:15 م 23/01/2026

الأمير البريطاني هاري

(أ ب)

قال الأمير هاري، الذي خدم في أفغانستان، إن تضحيات الجنود البريطانيين خلال الحرب "تستحق أن يتم الحديث عنها بصدق واحترام"، وذلك في تعليق له على الضجة التي أثارتها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قوات حلف شمال الأطلسي "الناتو" غير الأمريكية.

وكان ترامب قد أشار في تصريحات له، أمس الخميس، إلى أن قوات الناتو من دول غير الولايات المتحدة ابتعدت عن الخطوط الأمامية خلال حرب أفغانستان، مما أثار ردود قوية في بريطانيا، بما في ذلك من جانب رئيس الوزراء كير ستارمر.

وأوضح الأمير هاري، الذي خدم في فترتي عمل بالجيش البريطاني في أفغانستان، إن حلفاء الولايات المتحدة "استجابوا" للدعوة للوقوف إلى جانبها بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وأضاف: "لقد خدمت هناك، وكونت صداقات تدوم مدى الحياة هناك، وفقدت أصدقاء هناك، وفقدت المملكة المتحدة وحدها 457 من جنودها، وتستحق تلك التضحيات أن يتم الحديث عنها بصدق واحترام، في الوقت الذي سنظل فيه جميعا موحدين وملتزمين بالدفاع عن حسن التصرف والسلام".

الأمير هاري الحديث عن الجنود البريطانيين باحترام تصريحات ترامب عن الجنود البريطانيين تضحيات الجنود البريطانيين في أفغانستان

