إعلان

ألمانيا ترفض الانضمام لمجلس السلام الذي شكله ترامب بصيغته الحالية

كتب : مصراوي

08:42 م 23/01/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

(د ب أ)

رفض المستشار الألماني فريدريش ميرتس فكرة الانضمام إلى ما يُسمى بمجلس السلام الذي شكله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصيغته الحالية، لكنه أبدى بشكل عام انفتاحه على صياغات جديدة للحوار مع الولايات المتحدة.

وقال ميرتس، في مؤتمر صحفي في روما، اليوم الجمعة، عقب مشاورات حكومية ألمانية – إيطالية: "نحن، بالطبع، على استعداد لاستكشاف أشكال أخرى، وأشكال جديدة للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية."

وكان ترامب قد أعلن عن تشكيل مجلسه للسلام خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في منتجع دافوس السويسري الواقع في جبال الألب.

وينظر العديد من الأوروبيين إلى المجلس باعتباره منافس للأمم المتحدة، وبناء على ذلك فقد قوبل برفض شديد.

وخلافا للتوقعات الأولية، لا يقتصر دور المجلس على الإشراف على عملية السلام في قطاع غزة.

وأكد ميرتس أنه كان قد أبدى سابقا للرئيس ترامب استعداده الشخصي للمشاركة في مثل هذا المجلس منذ عدة أسابيع، لكنه أشار إلى أن ما أصبح عليه المجلس الآن لا يمكن لألمانيا قبوله بهياكله الحالية وذلك "لأسباب دستورية".

ومع ذلك، أوضح ميرتس أن برلين مستعدة للتعاون مع واشنطن فيما يخص "إيجاد صياغات جديدة" تجعل السلام أقرب "في مختلف أنحاء العالم".

وأضاف ميرتس قائلا: "ولا أريد حصر ذلك فقط في غزة والشرق الأوسط، حيث يمكن أن يشمل ذلك، بالطبع، أيضا أوكرانيا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريدريش ميرتس ألمانيا ترامب مجلس السلام

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول
حوادث وقضايا

نظرة وداع وصرخة كشفت الحكاية.. شقيقة "عريس المرج":أخويا طالع من شقته مقتول
رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد
اقتصاد

رئيس شعبة البناء يوضح أسباب ارتفاع أسعار الحديد
اعتراض نيابي على مجلس أمناء القاهرة الجديدة بسبب تعارض المصالح.. ما القصة؟
أخبار مصر

اعتراض نيابي على مجلس أمناء القاهرة الجديدة بسبب تعارض المصالح.. ما القصة؟
وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات
أخبار مصر

وكيل اتصالات النواب: قرار الهواتف يحمي الوكيل وليس الصناعة.. وأسعار الموبايلات
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟
اقتصاد

قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"الأزمة لم تقترب من نهايتها"..الأمم المتحدة تحمل إسرائيل مسؤولية استمرار العنف في غزة
قفزات كبيرة متتالية.. ما المكاسب التي حققها الذهب خلال أسبوع؟