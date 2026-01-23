أبوجا(نيجيريا)- (أ ب)

ذكرت الحكومة النيجيرية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تعهدت بتسليم المعدات العسكرية المتميزة التي اشترتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشمل المعدات طائرات مسيرة ومروحيات ومنصات وقطع غيار وأنظمة الدعم.

وقال وزير الإعلام إبراهيم إدريس في أعقاب اجتماع بين وفد أمريكي ومستشار الأمن القومي النيجيري نوح ريبادو في أبوجا "نريد من النيجيريين أن يعرفوا أن هذه الشراكة(مع أمريكا) ناجحة".

وأضاف إدريس أن هذا الاجتماع هو ثالث اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ نوفمبر.

وسعى الاجتماع إلى معالجة تصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بشكل خاص، وهو تصنيف يصدره الكونجرس الأمريكي للدول المسؤولة عن الاضطهاد الديني.

وتم تحويل التداعيات الدبلوماسية إلى تعاون بين البلدين. وفي 25 ديسمبر، شنت أمريكا هجمات على الأراضي النيجيرية مستهدفة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ولاية سوكوتو شمال غرب البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه أمر بشن "ضربة قوية وفتاكة" ضد داعش بسبب فشل الحكومة النيجيرية في كبح جماح اضطهاد المسيحيين.

وإضافة إلى داعش ، تتعرض نيجيريا لهجمات من جانب جماعة بوكو حرام التي تدعو للتطبيق الصارم للشرعية الإسلامية.