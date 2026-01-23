إعلان

نيجيريا: أمريكا تعهدت بتسليم معدات عسكرية تم شراؤها خلال السنوات الخمس الماضية

كتب : مصراوي

04:09 م 23/01/2026

الطائرات المسيّرة- أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أبوجا(نيجيريا)- (أ ب)

ذكرت الحكومة النيجيرية اليوم الجمعة أن الولايات المتحدة تعهدت بتسليم المعدات العسكرية المتميزة التي اشترتها البلاد خلال السنوات الخمس الماضية.

وتشمل المعدات طائرات مسيرة ومروحيات ومنصات وقطع غيار وأنظمة الدعم.

وقال وزير الإعلام إبراهيم إدريس في أعقاب اجتماع بين وفد أمريكي ومستشار الأمن القومي النيجيري نوح ريبادو في أبوجا "نريد من النيجيريين أن يعرفوا أن هذه الشراكة(مع أمريكا) ناجحة".

وأضاف إدريس أن هذا الاجتماع هو ثالث اجتماع رفيع المستوى بين مسؤولين من البلدين منذ نوفمبر.

وسعى الاجتماع إلى معالجة تصنيف نيجيريا كدولة مثيرة للقلق بشكل خاص، وهو تصنيف يصدره الكونجرس الأمريكي للدول المسؤولة عن الاضطهاد الديني.

وتم تحويل التداعيات الدبلوماسية إلى تعاون بين البلدين. وفي 25 ديسمبر، شنت أمريكا هجمات على الأراضي النيجيرية مستهدفة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في ولاية سوكوتو شمال غرب البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد صرح بأنه أمر بشن "ضربة قوية وفتاكة" ضد داعش بسبب فشل الحكومة النيجيرية في كبح جماح اضطهاد المسيحيين.

وإضافة إلى داعش ، تتعرض نيجيريا لهجمات من جانب جماعة بوكو حرام التي تدعو للتطبيق الصارم للشرعية الإسلامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الحكومة النيجيرية طائرات مسيرة الولايات المتحدة إبراهيم إدريس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد لاعبه
رياضة محلية

رسميا.. الزمالك يعلن تجديد عقد لاعبه
الحكومة الألمانية تبدي تحفظًا حيال محادثات أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا
شئون عربية و دولية

الحكومة الألمانية تبدي تحفظًا حيال محادثات أبو ظبي بين أمريكا وروسيا وأوكرانيا
"خليك ناصح".. خطأ في ادخار الذهب يخسرك مكاسب ارتفاع الأسعار
علاقات

"خليك ناصح".. خطأ في ادخار الذهب يخسرك مكاسب ارتفاع الأسعار
اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم
أخبار المحافظات

اعتداء وحشي.. مصرع سيدة على يد زوجها بعد مشاجرة بالفيوم

رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"
مسرح و تليفزيون

رمضان 2026.. مي عمر تنشر بوسترين جديدين لمسلسلها "الست موناليزا"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

من الرياض إلى أبوظبي.. أبرز محطات التفاوض لإنهاء حرب أوكرانيا
"حذر وعرض مناسب".. مستجدات اهتمام أندية السعودية بمحمد صلاح