الداخلية السورية تتسلم سجن الأقطان في الرقة

دمشق- (د ب أ)

أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الجمعة، تسلّم إدارة السجون والإصلاحيات التابعة لها سجن الأقطان في محافظة الرقة، والذي كان سابقاً تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وقالت الوزارة إن الإدارة باشرت فور تسلّمها السجن بإجراء عملية فحص دقيقة وشاملة لأوضاع السجناء وملفاتهم الشخصية والقضائية، مع التأكيد على متابعة كل ملف على حدة، لضمان تطبيق الإجراءات القانونية بحق جميع الموقوفين، وفقا لقناة الإخبارية السورية.

كما شُكلت فرق متخصصة من إدارة مكافحة الإرهاب والجهات المختصة الأخرى، لتولي مهام حراسة السجن وتأمينه وضبط الحالة الأمنية داخله.

وأكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بمبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشددةً على العمل لمتابعة كل ما يتعلق بالسجون بشكل دقيق ومنهجي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز الأمن والاستقرار في المحافظة.

وكشفت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، عن بدء نقل عناصر قسد من سجن الأقطان ومحيطه بمحافظة الرقة إلى مدينة عين العرب شرقي حلب.

وأوضحت الهيئة لـ"الإخبارية" أن هذه الخطوة تمثل المرحلة الأولى لتطبيق اتفاق الثامن عشر من يناير، حيث ستتسلم وزارة الداخلية السجن لإدارته كاملاً.

وأكدت أن الجيش سيرافق عناصر قسد خلال نقلهم إلى محيط مدينة عين العرب لضمان التنفيذ الآمن والمرتب للعملية.

وتتضمن أبرز بنود الاتفاق المبرم بين الحكومة السورية وقوات (قسد)، إنهاء حالة الانقسام العسكري والإداري في شمال وشرق البلاد.

ويتضمن دمج جميع عناصر "قسد" ضمن هيكلية وزارة الدفاع السورية بشكل فردي، بعد خضوعهم للتدقيق الأمني اللازم، مع مراعاة ضمان خصوصية المناطق الكردية.