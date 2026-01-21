إعلان

"بسبب تأخر ترامب".. إلغاء اجتماع الرئيس الأمريكي والمستشار الألماني في دافوس

كتب : محمد جعفر

04:09 م 21/01/2026

المستشار الألماني فريدريش ميرتس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعقدا اجتماعاً ثنائياً في دافوس يوم الأربعاء، وذلك بسبب تأخر وصول ترامب إلى سويسرا.

وكانت مصادر حكومية ألمانية إن عقد اجتماع ثنائي مع ميرتس بات "غير مرجح"، مشيًة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى "تأخر وصول الرئيس الأمريكي".

وكانت الطائرة الخاصة بالرئيس الأمريكي اضطرت، بسبب مشكلات تقنية، إلى العودة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بعد وقت قصير من إقلاعها باتجاه سويسرا، والهبوط مجددًا في القاعدة الجوية العسكرية "جوينت بيس أندروز" قرب العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأبلغت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، الصحفيين المرافقين بأن طاقم طائرة "إير فورس وان" رصد "عطلًا كهربائيًا بسيطًا".

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" في زيورخ اليوم وذلك بعد ساعتين تقريباً من الموعد المقرر أصلاً لوصولها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فريدريش ميرتس المستشار الألماني إلغاء اجتماع ترامب والمستشار الألماني تأخر وصول ترامب إلى سويسرا دافوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مجلس الوزراء يوافق على تحويل 8 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجيا في الاتصالات
مدارس

مجلس الوزراء يوافق على تحويل 8 مدارس فنية إلى مدارس تكنولوجيا في الاتصالات
الشرطة تضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة
حوادث وقضايا

الشرطة تضبط 12 متهمًا لاستغلال الأطفال في التسول بالقاهرة والجيزة
الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
اقتصاد

الضرائب: رفع الحجز عن حساب الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة
"شوفت بعيني عيالي مشنوقين".. والد أطفال المنوفية: "قتلهم عشان قطعت علاقتي
أخبار المحافظات

"شوفت بعيني عيالي مشنوقين".. والد أطفال المنوفية: "قتلهم عشان قطعت علاقتي
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
أخبار مصر

فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

النواب يقر تقسيط الضريبة العقارية .. وإسقاطها في حالات محددة
رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2026.. استعلم الآن
رسميًا.. إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
فيديو - مجدي الجلاد: لا يمكن إصلاح الإعلام بمن أساءوا إليه
قفز 140 جنيهًا.. الذهب يحلق لأعلى مستوى تاريخي بمنتصف تعاملات اليوم
السيسي: مصر كانت وستظل عنصر استقرار في المنطقة
مصر تقبل دعوة ترامب للانضمام إلى مجلس السلام
السيسي: نعد أجيالًا قادرة على استيعاب التكنولوجيا والمشاركة في صناعتها
إشادة بدور مصر الإقليمي.. السيسي يلتقي الرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي