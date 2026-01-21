ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يعقدا اجتماعاً ثنائياً في دافوس يوم الأربعاء، وذلك بسبب تأخر وصول ترامب إلى سويسرا.

وكانت مصادر حكومية ألمانية إن عقد اجتماع ثنائي مع ميرتس بات "غير مرجح"، مشيًة إلى أن سبب ذلك يرجع إلى "تأخر وصول الرئيس الأمريكي".

وكانت الطائرة الخاصة بالرئيس الأمريكي اضطرت، بسبب مشكلات تقنية، إلى العودة في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء بعد وقت قصير من إقلاعها باتجاه سويسرا، والهبوط مجددًا في القاعدة الجوية العسكرية "جوينت بيس أندروز" قرب العاصمة الأمريكية واشنطن.

وأبلغت المتحدثة باسم ترامب، كارولين ليفيت، الصحفيين المرافقين بأن طاقم طائرة "إير فورس وان" رصد "عطلًا كهربائيًا بسيطًا".

وهبطت طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس ون" في زيورخ اليوم وذلك بعد ساعتين تقريباً من الموعد المقرر أصلاً لوصولها.