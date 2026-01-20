إعلان

بنسبة 200%.. ترامب يهدد ماكرون برسوم إذا رفض الانضمام إلى مجلس السلام في غزة

كتب : مصراوي

08:15 ص 20/01/2026

ترامب وماكرون

وكالات

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بفرض رسوم جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين إن رفض الانضمام إلى مجلس السلام في غزة.

كانت "رويترز" قد أفادت نقلا عن مصدر مقرب من ماكرون أن فرنسا تعتزم رفض دعوة ترامب للانضمام إلى المجلس.

ونقلت الوكالة عن ترامب قوله: "سأفرض رسوما جمركية بنسبة 200% على النبيذ والشمبانيا الفرنسيين، وعندها سينضم ماكرون إلى مجلس السلام".

يذكر أن مجلس السلام أسس للإشراف على إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب، فيما لا يشير ميثاقه إلى غزة، بل يمنحه تفويضا أوسع لحل النزاعات في مختلف أنحاء العالم.

وأظهرت مسودة لميثاق المجلس نشرتها وسائل إعلام غربية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجّه دعوات إلى نحو 60 دولة للانضمام إلى المجلس مشترطا دفع مليار دولار نقدا للعضوية لأكثر من 3 سنوات، فيما عضوية المجلس لا تتجاوز 3 سنوات من تاريخ دخول الميثاق حيز التنفيذ، على أن تكون قابلة للتجديد بقرار من الرئيس الأمريكي.

وهذا القيد الزمني لا يسري على الدول التي تسهم بمبلغ يفوق مليار دولار خلال السنة الأولى من دخول الميثاق حيز التنفيذ، فيما رشحت أنباء عن مصادر مقرّبة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن باريس "لا تنوي قبول" الدعوة الأمريكية للانضمام إلى المجلس.

وأعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين تلقى دعوة للانضمام إلى المجلس، وقال: "نبحث هذا الاقتراح وسنجري اتصالات مع الجانب الأمريكي لاستيضاح الحيثيات"، وفقا لروسيا اليوم.

