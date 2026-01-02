"نرفض أي تدخل خارجي".. عراقجي يرد على ترامب بشأن احتجاجات إيران

رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاحتجاجات الحالية في إيران، والتي خرجت بسبب تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة لأدنى مستوياتها.

وأكد عراقجي خلال تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن إيران ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية على استعداد للرد على أي انتهاك للسيادة الإيرانية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، إن الاحتجاجات السلمية للمتضررين من تقلبات سعر الصرف حق مشروع لكن شابتها حوادث شغب عنيفة استهدفت مراكز الشرطة ورجال الأمن.

وفي وقت سابق، حذر الرئيس الأمريكي في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، السلطات الإيرانية من إطلاق النار على المتظاهرين خلال احتجاجاتهم في إيران.

وقال ترامب:"إذا أطلقت إيران النار وقتلت بعنف متظاهرين سلميين، وهو ما اعتادت عليه، فإن الولايات المتحدة الأميركية ستأتي لإنقاذهم. نحن في وضع الاستعداد الكامل وجاهزون للتحرك. شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر!".