دبي- (أ ب)

تبادل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومسؤول أمني إيراني رفيع المستوى التهديدات بشأن الاحتجاجات التي تشهدها إيران حاليا بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.

وكتب ترامب في بادئ الأمر على منصته تروث سوشيال، محذرا إيران من أنه "إذا قتلت المتظاهرين السلميين بعنف، فإن الولايات المتحدة ستتدخل لإنقاذهم" وكان سبعة أشخاص على الأقل قد قتلوا حتى الآن في أعمال عنف رافقت المظاهرات.

وأضاف ترامب "نحن على أهبة الاستعداد" دون تقديم المزيد من التفاصيل.

وبعد ذلك بوقت قصير، زعم علي لاريجاني، الرئيس السابق للبرلمان والذي يشغل منصب سكرتير المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن إسرائيل والولايات المتحدة تؤججان المظاهرات. ولم يقدم أي دليل يدعم هذا الادعاء.

وكتب لاريجاني على موقع التواصل الاجتماعي، إكس الذي تحجبه الحكومة الإيرانية "يتعين أن يعرف ترامب أن التدخل من قبل أمريكا في المشكلة الداخلية سيؤدي إلى فوضى في المنطقة بأكملها وتدمير المصالح الأمريكية" وأضاف "يتعين أن يعرف شعب أمريكا أن ترامب هو من بدأ المغامرة. يتعين أن يعتنوا بجنودهم".

ومن المرجح أن تكون تصريحات لاريجاني بمثابة إشارة إلى الوجود العسكري الأمريكي الواسع في المنطقة. وكانت إيران قد هاجمت في يونيو/حزيران قاعدة العديد الجوية في قطر بعد ضربات أمريكية على ثلاثة مواقع نووية.

يأتي هذا المنشور، الذي تم نشره حوالي الثالثة صباحا بتوقيت واشنطن وفي وقت متأخر من صباح اليوم الجمعة في إيران بعد اندلاع احتجاجات هذا الأسبوع في طهران، إثر تراجع قيمة العملة إلى مستوى قياسي، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلد يعاني بالفعل من عقوبات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.