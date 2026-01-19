قالت نائبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، نزهة شميم خان، إن الوضع في دارفور مستمر في التدهور، وأهل دارفور يواجهون التعذيب الجماعي على يد قوات الدعم السريع بالسودان.

وأكدت نائبة المدعي العام للجنائية الدولية، في بيان اليوم الإثنين، أن التعذيب في الفاشر يتم بحملة منظمة

منهجية تستهدف غير العرب تحديدا بما في ذلك الاغتصاب والاحتجاز التعسفي والإعدام.

وأشارت نائبة المدعي العام للجنائية الدولية، إلى أن أعضاء قوات الدعم السريع يحتفلون بالإعدامات ويهينون الجثث، مؤكدة أنهم يستخدمون العنف الجنسي كأداة حرب.